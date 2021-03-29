Понедельник, 29 Марта 2021 20:49

АрмИнфо.Центральное Бюро "Ай Дат" выступило с заявлением в связи с высказываниями властей Армении по вопросу нормализации армяно-турецких отношений.

Так, в сообщении Бюро напоминается, что "Ай Дат" уже высказал свою позицию по этому вопросу, после заявления, сделанного главой МИД РА Ара Айвазяном 11 февраля текущего года, указав на опасность подходов действующего руководства Армении по нормализации отношений с Турцией.

"События последних дней, в частности заявления премьер-министра РА, секретаря Совета безопасности и вице-спикера НС, еще раз доказывают, что капитулирующие власти Армении проводят четкую политику в контексте так называемой нормализации отношений с Турцией, которая осуществляется под лозунгом разблокировки региональных инфраструктур и деблокады. Но ее реальная цель - предать забвению историческое прошлое нашего народа, отказаться от требования международного признания Геноцида армян, признать де-факто межгосударственную границу между Арменией и Турцией, полностью отказаться от карабахского вопроса и восстановления территориальной целостности Арцаха, превратить территорию Республики Армения в географический коридор, соединяющий два турецких государства несколькими возможными параллельными каналами", - говорится в заявлении Бюро.

При этом в "Ай Дат" считают, что человек, занимающий пост премьер-министра Армении, продолжает делать примитивные суждения о причинно-следственных реалиях антиармянской враждебности Турции.

"Враждебная политика Турции обусловлена не мнимыми планами физической мести со стороны армян к турецкому народу. Это продолжение многовековой антиармянской политики начатой еще их предшественниками, с теми же пантюркистскими и неоосманскими целями. Другими словами, Турция рассматривает нас в качестве врага, поскольку считает армянскую Армению препятствием для реализации своих экспансионистских программ, и поскольку мы не отказываемся от своей исторической памяти и идентичности, демонстрируя достойную позиции как и в прошлом. И крайне больно разъяснять эту очевидную реальность, которая затрагивает национальную трагедию нашего народа с открытым нервом, лицу, занимающему пост премьер-министра Армении", - подчеркнули в "Ай Дат".

Вместе с тем в Бюро отметить, что сегодня Турция продолжает проводить открыто враждебную политику по отношению к Армении и всем армянам, ярким примером чему стало открытое вмешательство турецкой военно-политической системы и вооруженных сил в недавний конфликт вокруг Карабах.

"Власти Армении начали манипулировать сознанием людей безосновательными и пустыми словами о региональном мире и сосуществовании. Армения - единственная страна в регионе, которая на протяжении долгого времени была стабильным гарантом регионального мира. Мир в регионе был нарушен в результате турецко-азербайджанской агрессии против нас, и следовательно, Армения последняя страна, где следует проповедовать мир. Наш народ лучше всех знает цену мира, но по велению своей истории он также знает, что недостойный мир лишь прокладывает путь будущим кровавым войнам.

Так называемая пропаганда ложного мира бессовестно продолжается властями Армении даже тогда, когда высокопоставленные официальные лица Турции и Азербайджана открыто демонстрируют амбиции по отношению к армянским территориям", - подчеркнули в Бюро.

Центральное Бюро также напомнило, что инициатором закрытия армяно-турецкой границы была именно Анкара, констатировал, что этот незаконный акт было демонстрацией враждебности.

"Именно Турция должна предпринять первый шаг в направлении открытия границы. В этом контексте Турция ожидает от Армении отказа от провозглашенной политики по Геноциду и карабахскому вопросу, на что, по всей видимости, согласились капитуляционные власти Армении.

Последних мы еще раз предупреждаем, что правительство, отрекающееся от повестки по международному признанию Геноцида армян и фактически, отказывающееся от карабахского вопроса, обречено в Армении. В целом эта политика обречена. Если власти прогнутся под турецкими требованиями, попытаются вступить в сомнительные переговоры с Турцией и пойдут на уступки в ущерб нашему народу, то наш народ никогда этого не допустит, а они останутся на страницах нашей истории с клеймом предателя, прогнувшегося под турками.

Для защиты национально-государственных интересов и безопасности Арцаха и Армении жизненно важно уход с арены нынешних армянских властей, а политические силы национальной ориентации должны нести бремя по выводу страны из этой сложной и опасной ситуации", - уверены в Бюро.

Ранее, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телеканалу Армении трижды ушел от прямого ответа на вопрос, является ли Турция враждебным государством для Армении. Секретарь Совбеза РА лишь ограничился формулировками, что в подходах Армении в отношении к Турции должны быть определенные корректировки, особенно на фоне последних событий в регионе.

Премьер-министр РА Никол Пашинян накануне в Армавирской области РА также указал на необходимость пересмотра отношений с Турцией в контексте разблокировки региональных инфраструктур и обеспечения долгосрочного мира и безопасности. -