Понедельник, 29 Марта 2021 19:12

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не исключил продолжения внутриполитического кризиса в стране после внеочередных парламентских выборов.

Так, глава государства в интервью газете Aravot еще раз подчеркнул, что остался при своем мнении по вопросу необходимости отставки правительства.

"Если у вас парламентская республика и возникла кризисная ситуация, правительство уходит в отставку, формируется правительство национального согласия. То есть основные партии страны приходят к соглашению, формируют правительство или правительство национального согласия, но на нулевом уровне. То есть команда составляется исключительно из профессионалов, без политических сил", - сказал он, констатировав, что если в обществе есть потребность в реформирования конституции и избирательного кодекса, то правительство должно уделить этому внимание, организовать, в том числе обсуждения или даже референдум.

По убеждению президента Армении этот вариант идеальный для решения вышеуказанных задач в стране. "Сегодня у нас иная ситуация, когда три политические силы Национального собрания решили провести выборы, они объявили день. Они состоятся ориентировочно во второй декаде июня. Это очень короткий срок для реализации тех изменений, о которых я сказал выше. Я буду продолжать настаивать на том, что, в конце концов, если мы думаем, что наша Конституция и избирательный кодекс нуждается в реформировании, если мы хотим, чтобы политические силы не обвиняли друг друга снова после выборов, тогда мы должны работать как можно ближе к тому предложению, которое я сделал", - сказал глава государства.

"В противном случае после выборов возможны разные решения, которые, к сожалению, могут снова привести к политическому кризису", - подытожил Саркисян.