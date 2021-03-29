Понедельник, 29 Марта 2021 17:16

АрмИнфо.Ереван полностью выполнил свои гуманитарные обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом 29 марта на заседании постоянной парламентской Комиссии по европейской интеграции заявил министр иностранных дел республики Ара Айвазян.

Так, отвечая на вопрос депутата от партии "Процветающая Армения" Наиры Зограбян есть ли азербайджанские пленные в Армении, и если нет,

то какие существуют у официального Еревана рычаги для того, чтобы заставить Азербайджан вернуться в конструктивное русло и отдать 188 армянских пленных, министр в частности сказал:

"Вы сейчас указали число армянских пленных, но на самом деле это не реальное количество. Да, эта цифра была озвучена Европейским судом по правам человека. Суд потребовал информацию по такому числу людей. Тем не менее, число пленных несколько отличается от этих данных, но я сейчас не буду его озвучивать".

При этом он выразил убеждение, что в результате международного давления Азербайджан понял, что возвращение пленных станет важным шагом на пути формирования атмосферы доверия.

Вместе с тем, на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям на просьбу дать оценку российско-турецким отношениям, Айвазян констатировал, что сотрудничество между Турцией и Россией - это дело двух государств.

Он добавил, что в Армении внимательно следят за развитием отношений между Россией и Турцией. "Мы уверены, что наш стратегический союзник как гарант безопасности Армении при необходимости выполнит свои обязательства", - сказал глава МИД.

Айвазян не согласен с утверждениями о том, что Армения и ее безопасность полностью зависят от России. "Однако, нужно понимать, что война в Карабахе была остановлена именно благодаря усилиям России. Это может не понравиться некоторым, но это - факт. В противном случае у нас была бы совершенно иная ситуация", - подытожил глава армянского внешнеполитического ведомства.