Понедельник, 29 Марта 2021 17:15

АрмИнфо. На фоне миролюбивых высказываний руководства Армении, в Турции прошли очередные турецко-азербайджанские военные учения.

Как сообщают азербайджанские СМИ, военнослужащие азербайджанской армии вместе с турецкими военными проводят <альпинистские учения> в Горно-командном учебном центре в Ыспарте, Турция. Как сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей официальной странице в Twitter, совместные учения начались в начале марта.

Ранее, с 1 по 12 февраля ВС Турции и Азербайджана провели совместные военные учения <Зима 2021> в турецкой провинции Карс.

С 15 по 18 марта этого года азербайджанская армия сама провела масштабные военные учения. В ходе учений войска выполняли задачи по борьбе с террористическими формированиями, а также провели антитеррористические операции.

27 марта азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях <Применение антитеррористических действий и авиаударов>, организованных Министерством национальной обороны Турции.

Напомним, что фоне усиления турецко-азербайджанского военного альянса, накануне секретарь Совбеза страны Армен Григорян дал интервью Первому общественному телеканалу, в котором не смог ответить на вопрос, является ли Турция врагом Армении. По его словам, после 44-х дневной войны в регионе произошли серьезные изменения, и с 9 ноября начался процесс деблокады. "В целом деблокада должна быть не только с Азербайджаном, но и нужно иметь более широкий региональный подход, и мы считаем, что на данный момент эти возможности есть>, - сказал он. Григорян при этом не стал утверждать, что от Турции не исходит никакой опасности, однако <происходящие в регионе процессы меняют ситуацию и предоставляют другие возможности>. Как эти <возможности> соотносятся с усилением турецко-азербайджанского военного блока с его постоянными учениями Григорян говорить не стал.

<Масло в огонь> подлил и вице-премьер РА Тигран Авинян, который в интервью Радио <Азатутюн> (Свобода), который заявил, что разделение границ между Азербайджаном и Арменией проводится на основе советских военных карт. Он сказал, что это временное разграничение и <надо иметь двусторонние отношения, чтобы провести окончательную делимитацию и демаркацию границ. Но это долгосрочный процесс>.

Высказывание двух руководителей страны в воскресный день имели огромный отрицательный резонанс среди пользователей соцсетей.