Понедельник, 29 Марта 2021 16:36

АрмИнфо. Силовые структуры Армении, Азербайджана и России определяли карты, по которым осуществлялась дислокация сил на границе. Об этом в беседе с АрмИнфо заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Так, на просьбу прокомментировать, почему именно на основании советских военных карт 1975-1976 годов определялось место размещения военных на границе между Арменией и Азербайджаном, а не каких-то иных, Нагдалян подчеркнула, что этот вопрос находился не в их компетенции, и решался силовыми структурами Армении, Азербайджана и России.

Отметим, что ранее, в интервью Радио Азатутюн вице-премьер Тигран Авинян заявил, что Ереван и Баку не проводят правовое закрепление границ, и на границе с Азербайджаном пограничники временно размещены на основании советских военных карт 1975-1976 годов. Авинян также заявил, что помимо известных трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и от 11 января этого года в Москве Армения и Азербайджан никаких других документов не подписывали.

<Нет. Армения с Азербайджаном, за исключением этих двух документов, если я не ошибаюсь, если в ходе этих последних переговоров между вице-премьерами никакой документ, меморандум не был подписан: вроде бы не был подписан, который мог бы касаться коммуникаций, о существовании подобного документа, во всяком случае, я не осведомлен. А договоренности по участку Горис-Давид-Бек заключены с российской стороной, и российские пограничники дислоцируются там на основании этих договоренностей>, - сказал Авинян.

Меж тем, как же называется происходящий сейчас на границе Армении и Азербайджана процесс по уточнению границ, Авинян ответил: <Делимитация и демаркация - это правовые процессы. Как такового у нас нет правового закрепления наших границ с Азербайджаном. Для такого процесса нам, в первую очередь, нужно иметь двусторонние отношения, потому что эти правовые процессы как минимум предполагают установление двусторонних отношений. Фактически, это, можно сказать, размещение пограничников с определенной логикой, с логикой военных карт 1975-1976 годов, что является временным размещением - до окончательной делимитации и демаркации границ>.

На вопрос, собираются ли Армения и Азербайджан подписать какой-либо документ, по которому стороны признают общую государственную границу, вице-премьер ответил: <Это предполагает как раз процесс делимитации и демаркации. Это как минимум вопрос нескольких лет, это довольно долгосрочный и трудоемкий процесс. Мы до сих пор не завершили этот процесс с соседней Грузией, он длится довольно длительное время. И в целом рано или поздно мы должны провести подобный процесс со всеми соседями>.

В ответ на уточняющий вопрос, будет ли этот процесс проведен также с Азербайджаном и Турцией, Авинян сказал: <Зависит от условия установления или неустановления двусторонних отношений. Наличие отношений является минимальным предварительным условием для начала подобного правового процесса>.