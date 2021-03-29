Понедельник, 29 Марта 2021 15:31

АрмИнфо. Во многих случаях, по объективным причинам Армения не могла обеспечить выполнение своих интересов в регионе, и этому способствовали спланированная и последовательная политика Турции и Азербайджана по блокаде. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян на внеочередном заседании комиссии по внешним отношениям парламента страны.

При этом он считает, что сегодня в регионе сложилась новая, более сложная ситуация. "У нас должен быть вектор того, какую страну мы хотим видеть, какое общество и какие у нас есть возможности. Несмотря на то, что ситуация в регионе по-прежнему продолжает оставаться сложной, у нас всё же должен быть этот вектор развития, который будет воплощен в жизнь посредством повседневной кропотливой работой", - сказал Айвазян, согласившись, что сегодня происходит трансформация региональной ситуации, обусловленная ощутимым нарушением баланса сил с глобальной точки зрения.

Министр указал на необходимость детального изучения собственных возможностей и возможных вызовов, и исходя из этого уже построения отношения с разными акторами, при этом, не забывая об элементе безопасности.

По словам главы МИД Армении, нужно строить свою внешнюю политику таким образом, чтобы не превратиться в площадку столкновения интересов. "Необходимо строить свои отношения таким образом, чтобы Армения и регион не стали точкой столкновения противоречивых интересов", - считает Айвазян.

Вместе с тем он констатировал, что последняя война в зоне нагорно-карабахского конфликта вновь продемонстрировала очевидность того тезиса, который Ереван продвигал много лет, и который по каким-то причинам был предан забвению, а именно, что это не есть лишь просто территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. "Мы говорим о предупреждении нового геноцидального проекта. И сейчас, когда многие международные организации и государства видят как на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, осуществляются действия по уничтожения армянского историко- культурного наследия, армянского следа, фальсифицируются данные, какому бесчеловечному отношению подвергаются наши пленные - в них зреет убеждение, что Арцах не может быть в составе Азербайджана. Они приходят к пониманию, что Арцах в составе Азербайджана - это Арцах без армян", - констатировал министр.

В тоже время Айвазян еще раз подчеркнул, что война в зоне нагорно-карабахского конфликта завершена, но конфликт не разрешен. По его словам, об этом говорит не только армянская сторона, но и международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, международные организации. " Для того, чтобы обеспечить региональный мир и безопасность, необходимо учитывать такой элемент как статус Арцаха, который должен быт определен посредством самоопределения на основе волеизъявления народа Нагорного Карабаха", - сказал он, добавив, что достижение этой цели долгий и сложный процесс, предполагающий, в том числе и формирование атмосферы доверия между сторонами.

Глава МИД Армении считает, что таким позитивным шагом может служить незамедлительное возвращение армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном.