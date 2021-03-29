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 Понедельник, 29 Марта 2021 13:16
Алина Оганесян

Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины AstraZeneca, Армения импортировала первую партию этого препарата

Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины AstraZeneca, Армения импортировала первую партию этого препарата

АрмИнфо. Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.

Как сообщает Министерство здравоохранения Армении, вакцинация в стране будет проходить на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

Напомним, что ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти.

В частности, первыми от применения препарата отказались в Австрии, где после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Вслед за Австрией временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Кипре, Латвии, Италии и др.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат эффективен и безопасен в сравнении с теоретической опасностью.

Отметим, что в Армении с момента вспышки пандемии был зарегистрирован 190 741 случай заражения коронавирусом, что составляет 22,6% из общего числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 172 096 человек (90,2%), скончалось 3 476 (1,8%).


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