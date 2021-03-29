Понедельник, 29 Марта 2021 13:16

АрмИнфо. Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.

Как сообщает Министерство здравоохранения Армении, вакцинация в стране будет проходить на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

Напомним, что ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти.

В частности, первыми от применения препарата отказались в Австрии, где после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Вслед за Австрией временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Кипре, Латвии, Италии и др.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат эффективен и безопасен в сравнении с теоретической опасностью.

Отметим, что в Армении с момента вспышки пандемии был зарегистрирован 190 741 случай заражения коронавирусом, что составляет 22,6% из общего числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 172 096 человек (90,2%), скончалось 3 476 (1,8%).