Понедельник, 29 Марта 2021 13:13

АрмИнфо. Ожидания от признания 24 апреля факта геноцида армян президентом США Джо Байденом, в целом, представляются достаточно обоснованными. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Не могу утверждать этого со стопроцентной уверенностью. Могу лишь отметить наличие определенных геополитических процессов, придающих принятию президентом США подобного решения дополнительные перспективы. В частности, отмечу факт перемен в общей стратегии США, центр которой постепенно перемещается в тихоокеанский бассейн с приданием Китаю статуса ее важнейшей мишени", - подчеркнул он.

Сохраняя на этом фоне свое важное значение в глазах Госдепартамента, Ближний Восток, по прогнозам академика, постепенно будет его уступать в пользу тихоокеанского бассейна. В этом свете, по оценкам Сафрастяна, ожидается снижение и значения Турции как важного регионального ближневосточного игрока. Подобные геополитические тенденции, на его взгляд, усиляются негативным подходом американской элиты в отношении Анкары, обусловленным неуступчивостью Эрдогана в вопросе отношений с Москвой.

"То же поведение Турции в вопросе приобретения у России комплексов С-400 вызывает в Вашингтоне желание наказать Анкару за отказ сопоставлять собственные интересы с интересами основного союзника по НАТО. Тем не менее, также необходимо отметить, что Турция продолжает выполнять все свои обязательства в рамках членства в НАТО, оставаясь составной частью Запада. Общую картину дополняют определенные мессиджи из Белого дома в пользу окончательного признания геноцида со стороны США", - подчеркнул он.

Последние, согласно Сафрастяну, также являются результатом проблем в отношениях между США и Турцией. Таким образом, более жесткая в сравнении с позицией Трампа позиция администрации Байдена в отношении Анкары придает признанию американским президентом факта геноцида армян дополнительные перспективы. Особенно в свете уже свершившегося факта признания геноцида Конгрессом США. В целом, признание геноцида президентом США, по прогнозам академика, станет важным обстоятельством и стимулом в процессе международного признания геноцида, в целом.