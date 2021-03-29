Понедельник, 29 Марта 2021 11:12

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы отнюдь не являются панацеей, способной преодолеть внутриполитический кризис в Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Уже сегодня можно прогнозировать, что посредством выборов распутывание внутриполитического гордиевого узла представляется невозможным. Выборы приведут лишь к краткосрочному эффекту. И вполне могут сопровождаться этапом поствыборных потрясений. И конечно, к совершенно иным, отличающимся от ожидаемых, внутриполитическим импульсам. Так что, я лично завышенных ожиданий от выборов не имею", - заметил он.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами партий "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном и "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном сообщил, что 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. После этого "Мой шаг" объявил о желании обновить Избирательный кодекс, в частности, по части внедрения пропорциональной избирательной системы. Проект направлен в Венецианскую комиссию при ПАСЕ для получения экспертного заключения.

При этом, аналитик совершенно не уверен в том, что выборы вообще будут проведены, увязывая это с наличием-отсутствием внешней заинтересованности в подобном сценарии. По оценкам Сарояна, на фоне неспособности, утерявшей поддержку энной части общества, действующей администрации решить задачу подобной сложности, без внешнего содействия невозможно. При этом, он предполагает, что подобным содействием премьер Пашинян уже заручился.

Более предметно о степени вовлеченности внешних сил в электоральные процессы в Армении, по оценкам аналитика, станет возможно говорить лишь с началом, собственно, данных процессов. Пока же он считает очевидным наличие внешнего влияния на определение сроков проведения выборов. В этом свете, Сароян отметил, что достижение согласия между блоком "Мой шаг" и партиями "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" вполне позволяет провести выборы раньше чем в июне.

"Отставка премьера и другие процессы в рамках Конституции вполне позволяют провести выборы в конце апреля. Таким образом, намерение провести выборы лишь в июне наглядно демонстрирует желание оттянуть этот процесс, как минимум на месяц. А сопадение с Днем поминовения жертв геноцида армян 24-го апреля позволяет провести параллели с внешней заинтересованностью в данном вопросе. Увязка между перспективой развития армяно-турецких отношений и признанием геноцида армян ни для кого не секрет. Таким образом, сроки проведения выборов, их лишенное иного смысла затягивание, уже говорит о внешней заинтересованности и вовлечении в электоральные процессы в Армении", - подытожил аналитик.