Воскресенье, 28 Марта 2021 18:23

АрмИнфо. В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен подать в отставку для того, чтобы в июне в стране провести внеочередные парламентские выборы.

Выступая сегодня в Армавирской области, глава правительства отметил, что это будет формальный шаг и он продолжит исполнять обязанности главы кабинета до формирования нового парламента и выбора нового премьера.

Напомним, что 18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами оппозиционных парламентских фракций - "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" озвучил день проведения внеочередных выборов, назначив их на 20 июня.

Вместе с тем, Пашинян на встрече сделал еще ряд заявлений стратегического характера, касательно возможностей возобновления региональных коммуникаций для страны: «В этой новой ситуации мы должны поставить задачу, чтобы у Армении были дороги, новые коммуникации. Сегодня экономика страны завязана фактически на одной дороге, которая проходит через грузино-российский КПП «Верхний Ларс», который днями может оставаться закрытым. Так к примеру из-за погодных условий на КПП сегодня скопились сотни грузовых машин".

В этом плане он отметил важность задействования железнодорожного сообщения, особенно в Иран и Россию, проходящего через территорию Азербайджана, подчеркнув, что для этого необходимо будет пойти на определенные решения.

Он отметил необходимость поиска компромисса: "Не может быть так, чтобы у нас была дорога через их территорию, а они не получили дорогу через нашу территорию".

Премьер считает что Армения должна поменять свой взгляд на регион, несмотря на то, что разговор идет о том, что обе стороны воспринимают друг-друга как врагов, и что этот обоюдный взгляд на регион необходимо менять.