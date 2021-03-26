Пятница, 26 Марта 2021 15:20

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом 26 марта в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, при этом добавив, что встреча планируется 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

"В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение главы МИД России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - сказала она.

По словам дипломата, в повестку дня заседания СМИД СНГ будут включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в Содружестве. "Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным, международным темам. Обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах", - подытожила Захарова.