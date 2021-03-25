Четверг, 25 Марта 2021 20:10

АрмИнфо.Компания Fotowatio Renewable Ventures (FRV), являющаяся членом компании Abdul Latif Jameel и ведущим мировым разработчиком проектов в области возобновляемых источников энергии, совместно с IFC, EBRD и Америбанком успешно завершила сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции "Масрик-1" промышленного назначения в Армении.

Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америабанка, заметив, что финансирование проекта будет в размере до $38.4 млн в виде нескольких траншей.

Солнечная электростанция <Масрик-1>, мощностью 55 МВт, будет вырабатывать более 128 гигаватт-часов электроэнергии в год по конкурентоспособному тарифу $41,9 за МВт/ч., чтобы снабжать электричеством более 20 000 домов и избегать выброса более 40 000 тонн углерода в год. В рамках проекта было подписано соглашение о покупке электроэнергии с компанией "Электрические сети Армении", которая будет распределять производимую электроэнергию, обеспечивая значительную пользу для общины. Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский Банк реконструкции и развития (EBRD) поддержат проект, предоставив первоочередные займы и инвестиционный грант, который EBRD привлечет из ЕС. Америабанк поддержит проект, предоставляя финансирование на покрытие НДС компании.

Солнечная электростанция <Масрик-1>, расположенная в муниципальном округе Мец-Масрик Гегаркуникской области и являющаяся первой в своем роде в Армении, поможет увеличить поставку возобновляемой энергии в Армении, при одновременном снижении ее зависимости от ископаемого топлива.

"Армения имеет большой потенциал развития возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии. Завершение сделки по финансированию нашего первого солнечного проекта в регионе является важной вехой для компании FRV, поскольку позволяет нам расширять нашу деятельность по всему миру. Благодаря данному проекту мы внесем свой вклад в устойчивый экономический рост страны, способствуя увеличению благосостояния и занятости населения и помогая строению более устойчивого будущего", - отметил управляющий директор компании FRV Тристан Игуиэро.

Председатель Директората-Генеральный директор Америабанка Артак Анесян подчеркнул важность проекта и отметил, что проекты в области возобновляемой энергетики являются приоритетными для банка: "Мы поддерживаем международный бизнес в Армении и придаем особую важность проекту, учитывая его роль в экономическом развитии, решении экологических проблем, создании новых рабочих мест и улучшении уровня жизни в нашей стране. Мы внесли свою лепту в проект по строительству крупнейшей промышленной солнечной электростанции, способствуя, таким образом, формированию более независимой и безопасной энергосистемы Армении. Америабанк активно поддерживает энергетический сектор страны, финансируя проекты гидроэлектростанций и солнечных электростанций. "Масрик-1" - еще один смелый и ключевой проект для нашей страны, который, я уверен, благодаря совместными усилиями, завершится успехом".

Заместитель президента и вице-председатель компании Abdul Latif Jameel Energy Фэди Джамиль заявил: "Компания Abdul Latif Jameel Energy через компанию FRV осуществляет строительство крупнейшей солнечной электростанции в Армении, что является свидетельством нашей приверженности развитию сектора возобновляемых источников энергии. Успешно завершив соглашение по финансированию солнечной электростанции "Масрик-1", мы еще на шаг приблизились к нашим целям и гордимся тем, что способствуем становлению сектора возобновляемой энергетики в Армении".

В сообщении упоминается, что в 2018 компания FRV и Министерство территориального управления и инфраструктур РА подписали Соглашение о предоставлении господдержки для проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации солнечной электростанции при посредничестве Фонда возобновляемой энергии и энергоэффективности (R2E2) - уполномоченного агентства Правительства Армении по реализации проекта.

О компании FRV: Компания FRV является членом Abdul Latif Jameel Energy и ведущим мировым разработчиком проектов в области возобновляемых источников энергии. В соответствии со стремлением стать ведущим игроком в сфере устойчивого развития энергетики, компания FRV от разработчика фотоэлектрических панелей промышленного назначения стала независимым производителем возобновляемой энергии. Цель - стать ведущей компанией в области зеленых технологий/энергетических платформ будущего. В связи с этим компания осуществляет стратегию быстрого роста, которая будет реализована за счет доходов от проектов, инвестиций акционеров и ротации активов путем продажи миноритарных долей и прямых продаж. С этой целью компания планирует инвестировать более $1.5 млрд в основные средства для увеличения общей установленной мощности в 2 раза - с 2 ГВт в 2020г. до 4 ГВт в 2024г.

О компании Abdul Latif Jameel Energy: Компания Abdul Latif Jameel Energy была основана в 2012 году и сегодня является ведущей независимой компанией, производящей энергию и предоставляющей услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию в секторе возобновляемой энергетики. Компания осуществляет проекты в 16 странах мира и имеет богатый опыт осуществления проектов в секторе возобновляемой энергетики, включая солнечные фотоэлектрические станции, ветровые электростанции, энергетическую утилизацию отходов, а также предлагает экологические решения, такие как опреснение, очистка воды и сточных вод.

ЗАО <Америабанк>: Америабанк - динамично развивающийся банк, который является одним из самых стабильных финансовых учреждений Армении. Америабанк - универсальный банк, предлагающий корпоративные, розничные и инвестиционные услуги в комплексном пакете. Америабанк удерживает лидерство по основным финансовым показателям