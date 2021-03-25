Четверг, 25 Марта 2021 16:47

АрмИнфо.Решительно осуждаем очередной акт культурного преступления со стороны Азербайджана на территориях, уже неподконтрольных Арцаху. Об этом говорится в заявлении Национальной Комиссии Армении по ЮНЕСКО.

"Решительно осуждаем очередной акт культурного преступления со стороны Азербайджана. Как сообщает BBC, армянская церковь была полностью разрушена после того, как перешла под контроль азербайджанцев. Эта же церковь подверглась вандализму в ходе недавней агрессии. Армянские памятники Арцаха, оказавшиеся под оккупацией Азербайджана, подверглись вандализму и разрушению в стиле ИГИЛ. Исчезнувшая армянская церковь стала первой жертвой акта вандализма",

- говорится в заявлении Национальной Комиссии Армении по ЮНЕСКО в Twitter.

Ранее, был опубликован репортаж корреспондент BBC Джона Фишера, который решил узнать, куда же исчезла армянская церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была целёхонькой.

Так, в репортаже видно, что церковь не пострадала, когда территория перешла под контроль Азербайджана. Однако, на деле сегодня на месте, где стояла церковь, остались лишь руины. Адекватный ответ на вопрос, куда делась церковь, в Азербайджане не дали. С видеороликом можно ознакомиться по следующей ссылке: (https://www.bbc.com/news/av/world-europe- 56517835?fbclid=IwAR0daw6EIlqm99lsOxfHxp2rTfHZk2su_yKHlfoaX5Z_wHQ4UFa5rtrxcy

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