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АрмИнфо.Решительно осуждаем очередной акт культурного преступления со стороны Азербайджана на территориях, уже неподконтрольных Арцаху. Об этом говорится в заявлении Национальной Комиссии Армении по ЮНЕСКО.
"Решительно осуждаем очередной акт культурного преступления со стороны Азербайджана. Как сообщает BBC, армянская церковь была полностью разрушена после того, как перешла под контроль азербайджанцев. Эта же церковь подверглась вандализму в ходе недавней агрессии. Армянские памятники Арцаха, оказавшиеся под оккупацией Азербайджана, подверглись вандализму и разрушению в стиле ИГИЛ. Исчезнувшая армянская церковь стала первой жертвой акта вандализма",
- говорится в заявлении Национальной Комиссии Армении по ЮНЕСКО в Twitter.
Ранее, был опубликован репортаж корреспондент BBC Джона Фишера, который решил узнать, куда же исчезла армянская церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была целёхонькой.
Так, в репортаже видно, что церковь не пострадала, когда территория перешла под контроль Азербайджана. Однако, на деле сегодня на месте, где стояла церковь, остались лишь руины. Адекватный ответ на вопрос, куда делась церковь, в Азербайджане не дали. С видеороликом можно ознакомиться по следующей ссылке: (https://www.bbc.com/news/av/world-europe- 56517835?fbclid=IwAR0daw6EIlqm99lsOxfHxp2rTfHZk2su_yKHlfoaX5Z_wHQ4UFa5rtrxcy
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|Российские миротворцы обеспечили доставку в Степанакерт гуманитарной помощи от общественных организаций и фондов из России
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|Global Finance: Америабанк признан Лучшим банком 2021 года в Армении
|Премьер: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной избирательной системе
|Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
|Министр обороны: Реформы ВС Армении направлены на противостояние угрозам, исходящим от турецко-азербайджанской армии
|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
|Айвазян: Армения активно взаимодействует с Грузией, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения
|Эрдоган: Продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху
|Вице-премьер: Ереван и Баку обсуждают возможности восстановления инфраструктур по всем возможным направлениям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) расширяет возможности автокредитования совместно с автосалоном KIA MOTORS
|В Ереване состоялась второе заседание подкомитета ЕС-Армения по географическим указателям
|Кент: США ищут пути более тесного сотрудничества между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета
|IDream: новый проект для студентов от IDBank-а
|Президент Армении и глава "Просвещенной Армении" обсудили пути выхода их внутриполитического кризиса
|Депутат: На КПП <Верхний Ларс> скопилось до 800 армянских грузовиков, представитель КГД бездействует
|Араратбанк выступит маркетмейкером 21-го выпуска облигаций Национальной ипотечной компании
|Мнение: Будущее Южного Кавказа укладывается в общемировой тренд регионализации
|Венецианская комиссия изучит законопроект о финансовых гарантиях деятельности Омбудсмена Армении
|За сутки в Армении число заразившихся коронавирусом граждан вновь перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Кинопроект армянского продюсера получит финансирование со стороны престижного европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства Eurimages
|Парламент Армении снял военное положение, действующее в стране с конца сентября 2020 года
|Американский Оксфорд признал Арцах
|Российская высокопоставленная делегация посетит Армению
|Европарламентарии выразили озабоченность в связи с сообщениями о жестоком обращении в Азербайджане с армянскими пленными
|Минздрав запустил номер скорой помощи для граждан, зараженных коронавирусом, или имеющих симптомы
|ACBA Bank оказал поддержку в возведении самого большого интенсивного абрикосового сада в Армении
|Эколог: Нам не грозит <водный голод>, если мы сумеем правильно использовать свои же водные ресурсы
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|Сейран Оганян указал на действия, негативно сказавшиеся на боеспособности армянской армии
|Трагизм «прав человека» как олицетворение принципа двойных стандартов
|Министры обороны России и Армении обсудили реформы в армянских ВС
|ЮКЖД затратила на антиковидные мероприятия 17 млн драмов
|Арарат Мирзоян сообщил о намерении отменить режим военного положения уже завтра
|Глава ENNHRI направила открытое письмо спикеру национального собрания Армении в поддержку офиса Омбудсмена РА
|Американист: У армянских властей сегодня напрочь отсутствует внешняя политика
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|Читать больше
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