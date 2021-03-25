Четверг, 25 Марта 2021 15:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису по случаю Дня независимости Греческой Республики.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе премьера РА, в послании Пашиняна, в частности, говорится:

"От имени народа Армении и от себя лично направляю Вам и дружественному народу Греции теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Греческой Республики и 200-летия освобождения от ига Османской Турции.

Два века назад греческий народ смог не только противостоять роковым вызовам, но и осуществить свою мечту о восстановлении государственности.

Армения придает особое значение традиционным отношениям с братской Грецией, основанным на идентичных ценностях, тесных исторических связях и теплых отношениях между двумя народами. Прошлогодние вызовы года еще раз подтвердили важность многогранного и непрерывного диалога между нашими двумя дружественными странами.

Убежден, что и в следующие годы искреннее и эффективное сотрудничество между нашими странами будет еще больше укрепляться и расширяться".