Четверг, 25 Марта 2021 12:55

АрмИнфо. Армении перешло председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, 23 марта состоялось заключительное заседание форума под американским председательством, в ходе которого США передали Армении четырехмесячное председательством в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Принимая председательство, постпред Армении при ОБСЕ Армен Папикян поблагодарил председательство США в Форуме за прилагаемые усилия и сотрудничество.

Папикян отметил, что обеспечение мира и безопасности в зоне ответственности ОБСЕ требует совместных усилий, конструктивного взаимодействия и диалога, устанавливая в качестве ориентира неуклонное выполнение обязательств Организации.

Говоря о приоритетах армянского председательства в Форуме, Папикян особо указал важность контроля над вооружениями, сотрудничества с другими региональными организациями безопасности, последовательного выполнения мер безопасности по укреплению доверия, военно-политических обязательств ОБСЕ.

В этом контексте он подчеркнул, что нарушение взятых обязательств в рамках ОБСЕ приводит к нарушению международной системы безопасности, снижению предсказуемости и прозрачности в военной сфере, что, в свою очередь, напрямую ставит под угрозу права человека, в частности право на жизнь. Подчеркивалось, что для противодействия таким вызовам необходимо в полной мере и эффективно использовать потенциал структур ОБСЕ.

Армения будет председательствовать в Форуме ОБСЕ в апреле-августе 2021 года.