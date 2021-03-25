Четверг, 25 Марта 2021 11:41

АрмИнфо.Вопросы, касающиеся водных ресурсов и водной безопасности, обсуждались в ходе встречи президента Армении Армена Саркисяна с председателем общественной организации "Национальное водное сотрудничество" Аревик Овсепян, председателем информационной общественной организации "ЭкоЛур" Ингой Зарафян, директором компании "Environment Group", бывшим Министром охраны природы Эриком Григоряном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, отметив, что перед нашей страной сегодня встали многочисленные вызовы, обусловленные и войной, и всемирным экономическим кризисом, и пандемией коронавируса, и многими другими причинами, Саркисян счёл не менее важными проблемы водной и продовольственной безопасности, которые взаимосвязаны.

Он подчеркнул, что учитывая глобальные, региональные развития и связанные с безопасностью вызовы, нужно думать также о проблемах водной и продовольственной безопасности. "Проблемы водной и продовольственной безопасности являются для нас приоритетом, и мы должны обратить большое внимание на эти вопросы", - подчеркнул президент РА.

Глава государства выразил готовность выслушать мнения и предложения, занимающихся проблемами этой сферы специалистов и экспертов, узнать, что вызывает их обеспокоенность, чтобы президентский институт по возможности помогал популяризации этих проблем, их обсуждению и решению.

Представители природоохранных организаций сочли чрезвычайно актуальными эти проблемы и представили свою озабоченность. В частности, подчёркнута важность эффективного использования водных ресурсов, направленных на это законодательных и институциональных решений, переоценки ресурсов в связи с климатическими изменениями и научного исследования происходящих в этой связи процессов, а также изменения отношения к использованию водных ресурсов.

Подчеркнув приоритетность эффективного управления водными ресурсами с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, в частности, собеседники выразили озабоченность в связи с отсутствием отраслевых министерств.

Подчёркнуто, что в случае объединённых министерств, координирующих несколько отраслей, важные проблемы удостаиваются меньшего внимания, растворяясь в общих проблемах.

Отметим, что ранее в беседе с АрмИнфо известный эколог Армении, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян заметила, что большая часть водохранилищ Армении не заполняется должным образом ввиду того, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. Эксперт рассказала, что наши водохранилища нуждаются в проведении кальмотажа.

Она также выразила убеждение, что у Армении есть необходимое количество воды для потребления, и и при грамотном его использовании дефицита быть не должно. Оганесян сообщила, что в год на нашей территории формируется водный сток объемом порядка в 7 млрд. куб м. из них 3.8 куб.м.- поверхностный сток, и 3.2 куб. м. - подземный сток, что представлен высококачественными водами, которые использую домашними хозяйствами и производствами. "Но из всей этой большой массы, в грубом подсчете, мы используем только 2.5 млрд. куб. м. Все остальное уходит нашим соседям. Вот в чем суть. Поэтому не надо смотреть на то, что происходит у турков. Это их земли, они могут делать все, что угодно. А мы, в свою очередь, должны уметь строить водохранилища, задерживать тот сток, что формируется на нашей территории. Если свои ресурсы мы сумеем правильно использовать, нам не грозит никакое потепление, никакой "водный голод"", - констатировала Кнарик Оганесян, подчеркнув, что водная политика страны должна быть разумной, научной.

На сегодня в Армении имеется около 90 разных по объему и размерам водохранилищ, а в ближайшие пять лет, судя по планам правительства, в этой сфере намечается существенный прогресс. Планируется построить 4 новых крупных водохранилища. Новое водохранилище появится в Веди - 29 млн. кубометров, Егварде - 90 млн. куб.м., водохранилище Капс - на первом этапе 25 млн. куб.м., на втором - до 60 млн., а также на реках Селав и Мастара - 10 млн. куб.м. Все это будет осуществляться в рамках кредитных программ и расходы на программы составят порядка $350-400 млн. Финансирование в основном предусмотрено за счет кредитных ресурсов от таких международных доноров, как Агентство международного сотрудничества Японии (JICA), Евразийский банк развития, Французское агентство развития, немецкий банк KFW и др.