Вторник, 23 Марта 2021 18:01

АрмИнфо..В водохранилищах Армении, имеющих стратегическое значение, в частности Ахурян, Арпи, Азат, Апаран и Мармарик запас воды по положению на сегодняшний день ниже показателя годовой давности на 74 млн. куб. м. Об этом в ходе пресс-конференции 23 марта заявил и/о директора ГНКО <Центр гидрометеорологии и мониторинга> Министерства окружающей среды РА Левон Азизян.

В этой связи он отметил, что согласно прогнозам, по истечению текущего года наполненность водохранилищ Мармарик и Азат ожидается на уровне100%, Ахурян - 80-85%, Арпи - 65-70%, Апаран - 55-60%.

В этой связи Азизян обусловил имеющиеся проблемы с запасами воды строительством водохранилищ в Турции, что сказывается на снижении объемов самого большого в Армении Ахурянского водохранилища, а также, начиная с 2012 года, снижении вод в бассейне реки Аракс на 30-40%. Кроме того, он указал и на риски, связанные с потеплением климата, что в разрезе 20 лет может привести к отклонению от нормы по части водных ресурсов на уровне 15%, в 2070 году - на 20-25%, в 2100 - на 35-40%.

На подобное заявление и.о. главы Гидрометцентра, известный эколог Армении, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян заметила, что большая часть водохранилищ Армении не заполняется должным образом ввиду того, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. В беседе с корреспондентом АрмИнфо, эксперт рассказала, что наши водохранилища нуждаются в проведении кальмотажа. Она пояснила, что иными словами это процесс впрыскивания жидкого цемента под высоким давлением, что позволяет закрыть образовавшиеся в водохранилищах поры, через которые вода из них <выходит> в непонятном направлении.

<Да, эта вода может пополнить ресурсы подземных вод, артезианских и др. Но нам нужно решить эту очень сложную геофизическую задачу, что представляет собой долгосрочный, трудоемкий и требующий немалых финансовых затрат процесс>, - сказала Кнарик Оганесян.

Касаемо недобора воды в Ахурянском водохранилище, эколог сообщила, что чуть выше последнего, емкость которого составляет 555 млн. куб.м., турки построили 2 водохранилища, общим объемом 1.2 млрд. куб. м., что по ее словам, равно запасу вод всех водохранилищ Армении.

Однако в этом ключе эколог подчеркнула, что не стоит сетовать на соседей, поскольку на территории нашей страны мы получаем столько воды, сколько же сами можем использовать. Она отметила, что в год на нашей территории формируется водный сток объемом порядка в 7 млрд. куб м. из них 3.8 куб.м.- поверхностный сток, и 3.2 куб. м. - подземный сток, что представлен высококачественными водами, которые использую домашними хозяйствами и производствами.

<Но из всей этой большой массы, в грубом подсчете, мы используем только 2.5 млрд. куб. м. Все остальное уходит нашим соседям. Вот в чем суть. Поэтому не надо смотреть на то, что происходит у турков. Это их земли, они могут делать все, что угодно. А мы, в свою очередь, должны уметь строить водохранилища, задерживать тот сток, что формируется на нашей территории. Если свои ресурсы мы сумеем правильно использовать, нам не грозит никакое потепление, никакой <водный голод>, - констатировала Кнарик Оганесян.

В этом ключе она подчеркнула, что водная политика страны должна быть разумной, научной. <Иными словами, используй то, что есть под рукой, и не ищи другого. Да это дорогостоящие процессы, долговременные начинания, но они сегодня крайне необходимы>, - сказала эколог.

На сегодня в Армении имеется около 90 разных по объему и размерам водохранилищ, а в ближайшие пять лет, судя по планам правительства, в этой сфере намечается существенный прогресс. Всего планируется построить 4 крупных водохранилища. Новое водохранилище появится в Веди - 29 млн. кубометров, Егварде - 90 млн. куб.м., водохранилище Капс - на первом этапе 25 млн. куб.м., на втором - до 60 млн., а также на реках Селав и Мастара - 10 млн. куб.м. Все это будет осуществляться в рамках кредитных программ и расходы на программы составят порядка $350-400 млн. Финансирование в основном предусмотрено за счет кредитных ресурсов от таких международных доноров, как Агентство международного сотрудничества Японии (JICA), Евразийский банк развития, Французское агентство развития, немецкий банк KFW и др.