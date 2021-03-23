Вторник, 23 Марта 2021 14:00

АрмИнфо. Глава Европейской сети национальных учреждений по правам человека ( ENNHRI ) Кэролайн Феннел (Caroline Fennell) направила открытое письмо спикеру национального собрания Армении Арарату Мирзояну в поддержку офиса Омбудсмена РА, напомнив о международных стандартах, применимых к адекватному финансированию национальных правозащитных учреждений.

Так, в открытом письме глава ENNHRI подчеркивает необходимость соблюдения соответствующих международных стандартов при предоставлении надлежащего финансирования и ресурсов национальным правозащитным учреждениям, констатировав, что предложенные правительством РА конституционные изменения могут поставить под угрозу финансовую автономию национального правозащитного учреждения.

В письме подчеркивается, что сохранение финансовой независимости национальных правозащитных учреждений жизненно важно сточки зрения обеспечения их эффективного функционирования.

"Предложение, внесенное правительством 11 марта текущего года, отменяет гарантию против регрессивного предоставления средств национальному правозащитному учреждению, что считалось передовой практикой в Европе. Соответствующий уровень финансирования является одним из ключевых элементов обеспечения институциональной и функциональной независимости национальных правозащитных учреждений при выполнении их мандата. Изменения в предоставлении финансирования не должны отрицательно сказываться на эффективности национальных правозащитных учреждений", - говорится в письме Феннел.

При этом подчеркивается, что соответствующие международные стандарты, такие как Парижские принципы ООН, Общие замечания подкомитета по аккредитации (SCA) и Венецианские принципы Совета Европы, должны соблюдаться, чтобы гарантировать предоставление надлежащего финансирования и ресурсов национальным правозащитным учреждениям.

Более того указывается, что адекватное финансирование должно в разумной степени обеспечивать постепенное улучшение работы национального правозащитного учреждения и выполнения своего мандата.

"Если национальное правозащитное учреждение было назначено государством с дополнительными обязанностями, должны быть предоставлены и дополнительные финансовые ресурсы.

Изменения в законодательных положениях, влияющих на финансирование национального правозащитного учреждения, требуют предварительных эффективных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая важную роль самого национального правозащитного учреждения.

Государственные органы должны воздерживаться от любых действий, которые могут снизить эффективность работы национальных правозащитных учреждений.

Существенные изменения в уполномочивающем законе национального правозащитного учреждения, включая положения о финансировании, могут повлечь за собой специальную проверку со стороны SCA.

В свете вышеизложенного ENNHRI призывает соответствующие органы оценить предложенную поправку с полным учетом применимых международных стандартов. По мнению ENNHRI, следует сохранить передовой опыт, содержащийся в статье 8 (5) Конституционного закона Армении", - говорится в письме.

11 марта на заседании правительства был утвержден законопроект, которым власти Армении намереваются лишить Защитника прав человека конституционной гарантии финансовой самостоятельности. Такая самостоятельность предусмотрена конституционным законом <Об омбудсмене>, по которому ежегодный размер ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование омбудсмена и его аппарата, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом предыдущего года. Кроме того, с баланса офиса защитника прав человека были сняты три автомобиля. Омбудсмен РА, комментируя данную инициативу обвинил власти Армении в дискриминации и попытке ограничить деятельности Защитника прав человека.