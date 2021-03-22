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АрмИнфо. Американский политолог, основатель и президент исследовательской и консалтинговой компании "Eurasia Group" Ян Бреммер сообщает о планах Белого дома признать Геноцида армян, как и было обещано во время предвыборной гонки. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея).
В Ассамблее напомнили, что ранее в Твиттер было растиражировано сообщение о том, что США официально признают Геноцид армян.
При этом в Армянской Ассамблее Америки констатировали, что в ходе сегодняшних обсуждений, посвященных действиям Турции, многое по этому вопросу прояснилось.
В Ассамблее напомнили, что на прошлой неделе в ответ на двухпартийное письмо от 38 сенаторов, призывающих Байдена признать Геноцид армян, Белый дом, в частности ответил: "Эта администрация привержена поощрению уважения прав человека и обеспечению того, чтобы такие зверства не повторялись. Критически важной частью этого является признание истории".
Как рассказал Бреммер со ссылкой на советника из Белого дома, администрация Байдена намеревается признать Геноцид, как это и было обещано.
Напомним, что Палата представителей Конгресса признала Геноцид армян 28 октября 2019 года. Сенат США в свою очередь подтвердил это решение 12 декабря 2019 года.
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|В Армении создали межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы
|Главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности
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|ГСЧС Арцаха предупреждает о работах по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в Степанакерте и прилегающих районах
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|Азербайджан передал армянской стороне останки еще 15 военнослужащих
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|Всемирный Банк выделяет $12 млрд развивающимся странам на закупку вакцин и укрепление систем здравоохранения
|Глобальные усилия Туркменистана по обеспечению международной безопасности, мира и энергетического сотрудничества
|Глава МИД Армении и Верховный комиссар ООН по правам человека обсудили вопросы защиты прав человека в конфликтных ситуациях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В «Айпост» отметили Международный день клиента
|Движение по спасению Родины скептично настроено по вопросу организации в стране досрочных выборов
|USCIRF: Свобода вероисповедания в Азербайджане серьезно ограничена законодательством
|В ООН прокомментировали предстоящие выборы в Армении
|Ален Симоян уверен в победе правящей силы на предстоящих парламентских выборах
|Парламент Армении в первом чтении поддержал инициативу о внесении изменений в Судебный кодекс
|Посол России: Ведется работа по разблокировке транспортных коммуникаций и нормализации экономического сотрудничества в регионе
|Независимые депутаты формируют в парламенте Армении инициативу "Арцах"
|Human Rights Watch сигнализирует о недозволенном обращении Азербайджана с армянскими военнопленными
|В Ереване состоялcя концерт-акция "Героическая баллада", посвящённый 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна
|Армен Дарбинян: Армении нужно вернуться к Конституции образца 1995 года
|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта, 490 большегрузов застряли на КПП
|За сутки в Армении выявили 891 новый случай заражения коронавирусом
|Акоп Аршакян заявил о готовности нести ответственность за инцидент с журналистом
|Степанакерт призвал международные организации предотвратить уничтожение Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Ереван призвал ЮНЕСКО срочно вмешаться и спасти еще не разрушенные Азербайджаном культурные памятники на оккупированных территориях Арцаха
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|<Фонд Азнавура> направил в Армению 105 тонн гуманитарной помощи
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|Захарова: Москва рассматривает решение Армении провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы как ее внутреннее дело
|АНК выступил против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе
|Третий президент Армении: РПА представит свою точку зрения по выборам, когда будет объявлено о них
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|EPDE: Досрочные парламентские выборы в Армении должны проводиться только с реформированным Избирательным кодексом
|В МИД Армении состоялись армяно-иранские консультации
|"Процветающая Армении" и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после анонсирования внеочередных выборов в республике
|Президент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
|Действующий председатель ОБСЕ призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных акторов на места по итогам визита в Баку и Ереван
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