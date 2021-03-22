Понедельник, 22 Марта 2021 19:15

АрмИнфо. Американский политолог, основатель и президент исследовательской и консалтинговой компании "Eurasia Group" Ян Бреммер сообщает о планах Белого дома признать Геноцида армян, как и было обещано во время предвыборной гонки. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея).

В Ассамблее напомнили, что ранее в Твиттер было растиражировано сообщение о том, что США официально признают Геноцид армян.

При этом в Армянской Ассамблее Америки констатировали, что в ходе сегодняшних обсуждений, посвященных действиям Турции, многое по этому вопросу прояснилось.

В Ассамблее напомнили, что на прошлой неделе в ответ на двухпартийное письмо от 38 сенаторов, призывающих Байдена признать Геноцид армян, Белый дом, в частности ответил: "Эта администрация привержена поощрению уважения прав человека и обеспечению того, чтобы такие зверства не повторялись. Критически важной частью этого является признание истории".

Как рассказал Бреммер со ссылкой на советника из Белого дома, администрация Байдена намеревается признать Геноцид, как это и было обещано.

Напомним, что Палата представителей Конгресса признала Геноцид армян 28 октября 2019 года. Сенат США в свою очередь подтвердил это решение 12 декабря 2019 года.