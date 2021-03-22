Понедельник, 22 Марта 2021 13:42

АрмИнфо.Фонд природы Кавказа выделит 1 миллион 920 тысяч евро для поддержки особо охраняемых природных территорий в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе фонда, соответствующе трехлетнее соглашение было подписано между Фондом природы Кавказа (CNF), Министерством окружающей среды Республики Армения и четырьмя ГНКО, входящие в Министерство.

Согласно договоренностям, поддержка будет оказана биосферному заповеднику "Зангезур" - 765 000 евро, государственному заповеднику "Хосровский лес" - 480 000 евро, национальному парку "Дилижан" - 495 000 евро и Национальному парку "Озеро Арпи" - 180 000 евро, с которыми CNF сотрудничает много лет.

Фонд дикой природы Кавказа начал свои программы по поддержке особо охраняемых территорий Армении в 2009 году. CNF продолжает работать с правительством Армении над повышением эффективности работы на ООПТ и будет продолжать поддерживать сохранение уникального биоразнообразия Армении.