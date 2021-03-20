Суббота, 20 Марта 2021 15:28

АрмИнфо. До 2018 года переговоры об урегулировании карабахского вопроса велись в рамках документа <О первом этапе и дальнейших шагах нагорно-карабахского урегулирования>, в основе содержания которого лежал вопрос о восстановлении НКАО в составе Азербайджана. Об этом заявил 20 марта премьер-министр Армения Никол Пашинян в рамках встречи с жителями Арагацотнской области.

<То, о чем я сейчас говорю, при необходимости обосную. Если мы сложим все небольшие детали данного вопроса, получится именно то, о чем я сказал. Не могу раскрывать некоторые нюансы, но и для этого время придет>, - пояснил Пашинян.

В этом контексте премьер напомнил об обвинениях в свой адрес, озвученных предыдущими властями еще в мае 2018 года о том, что он пришел к власти, чтобы сдать земли. <На моем столе еще не было даже этих документов, а они уже обвиняли меня в сдаче земель. Почему? Да потому что они знали, куда вел переговорный процесс>, - подчеркнул глава правительства, отметив, что сегодня в Армении все еще есть лица и силы, которые хотят кровопролития. <Они хотят, чтобы на улицах Еревана, Арагацотна пролилась кровь, потому что не насытились кровью <27 октября>, кровью <1 марта>. Они хотят вовлечь Армению в новое кровопролитие>, - констатировал Пашинян