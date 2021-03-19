Пятница, 19 Марта 2021 16:30

АрмИнфо. Комиссия США по вопросам международной свободы вероисповедания (USCIRF) опубликовала обновленную информацию об условиях свободы вероисповедания в Азербайджане.

Так в документе, отмечается, что в 2019 г. ситуация со свободой вероисповедания в Азербайджане изменилась в положительную сторону за счет того, что государство в целом прекратило облавы на членов религиозных общин и практически отказалось от своей давней практики задержания и наложения штрафов на граждан в связи с несанкционированным мирным отправлением религиозных обрядов или выражением убеждений.

Кроме того, в марте 2019 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о помиловании, что привело к освобождению 51 заключенного, арестованного по политическим и религиозным мотивам. Еще одним положительным сдвигом стало то, что за год Государственный комитет по работе с религиозными организациями (ГКРРО) предоставил регистрацию 31 мусульманской и трем христианским общинам.

"Несмотря на эти улучшения, правительство продолжало неоправданно контролировать и осуществлять надзор за всеми религиозными общинами и их деятельностью. Государственные служащие, как и ранее, регламентировали и ограничивали отправление религиозных обрядов на основании закона "О свободе вероисповедания" 2009 г. и соответствующих статей Административного кодекса и Уголовного кодекса. В результате христианские общины и отдельные лица заявляли об ограничении их религиозной деятельности или о тайном проведении некоторых обрядов из-за боязни карательных мер со стороны государства. В Азербайджане продолжаются аресты отдельных лиц в связи с их религиозной деятельностью. По данным неправительственных организаций (НПО), занимающихся отслеживанием ситуации с политзаключенными в стране, на конец года под стражей содержались 45 активистов религиозных организаций", - указывается в отчете.

Также отмечается, что в докладе подробно описаны многие препятствия, создаваемые обязательной регистрацией и другими ограничениями для религиозных общин, продолжающимся тюремным заключением религиозных активистов и недавними нарушениями, совершенными в контексте возобновившегося конфликта из-за Нагорного Карабаха.

При этом в качестве рекомендации, USCIRF предлагает включить Азербайджан в список особого контроля Государственного департамента США за грубое нарушение или потворствование нарушению права на свободу вероисповедания, предусмотренного Международным законом о свободе вероисповедания (IRFA).

"Сотрудничать с правительством Азербайджана в вопросе приведения закона "О свободе вероисповедания" 2009 г. в соответствие с международными стандартами в области прав человека и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2012 г.

В сотрудничестве с международными партнерами оказывать правительству Азербайджана помощь в создании возможностей для прохождения альтернативной гражданской службы и разрешении отказов от военной службы по религиозным или иным соображениям в соответствии с обязательствами Азербайджана перед Советом Европы, обязательствами по международному законодательству о правах человека и Конституцией Азербайджана. Конгрессу США следует: провести публичные слушания с целью расследования нарушений права на свободу вероисповедания и других прав человека в Азербайджане, включая действия в адрес движения "Мусульманское единство"; выразить соответствующую обеспокоенность непосредственно посольству Азербайджана и другим правительственным чиновникам; и выступать за освобождение всех узников совести", - говорится в документе.

Комиссия США по вопросам международной свободы вероисповедания (USCIRF) является независимым, поддерживаемым обеими партиями органом правительства США, который осуществляет мониторинг соблюдения всеобщего права на свободу вероисповедания и убеждений за рубежом. USCIRF, созданная согласно Международному закону о свободе вероисповедания (IRFA) 1998 г., отслеживает нарушения свободы вероисповедания или убеждений за рубежом в соответствии с международными стандартами и разрабатывает политические рекомендации для президента, госсекретаря и Конгресса США. USCIRF является самостоятельным органом, действующим отдельно и независимо от Государственного департамента США. Ежегодный отчет за 2020 г. представляет собой итог работы членов комиссии и специалистов за год, в частности документирования нарушений в исследуемых регионах и разработки независимых политических рекомендаций для правительства США. Ежегодный отчет за 2020 г. охватывает период с января 2019 г. по декабрь 2019 г. включительно, однако в некоторых случаях в нем упоминаются значительные события, произошедшие до или после этого временного промежутка.

Детали доклада доступны по ссылке: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Azerbaijan_Russian_0.pdf .