Пятница, 19 Марта 2021 12:47

АрмИнфо.Армении необходимо в самое ближайшее время вернуться к Конституции образца 1995 года, то есть к президентской форме правления. Об этом написал на своей страничке в Фейсбук экс-премьер-министр Армении, ректор Российско-Армянского (Славянского) Университета Армен Дарбинян.

Дарбинян считает, что срочный переход к президентской системе правления является ныне одним из самых главных вопросов внутриполитической повестки дня Армении. «Парламентская система приведет страну к окончательному разрушению, независимо от выборов и их результатов. Это была бомба, элегантно заложенная Сержем Саргсяном и взорванная Пашиняном», - отметил экс-премьер. При этом он специально отметил, что он имеет в виду именно президентскую форму правления, а не полупрезидентскую, так как единственным спасением в нынешней «ужасной ситуации» в стране может быть перезапуск национального государства под твердым вертикальным правлением. «На предстоящих выборах нужно поддерживать только те силы, которые примут эту повестку дня», - отметил Дарбинян.

Напомним, что накануне премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что результате консультаций с парламентской оппозицией принято решение о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня. Однако не сообщил о том, будет ли запущен процесс конституционных изменений и отказа от «рейтинговой» избирательной системы.

Отметим, что первый Основной закон Армении был принят 5 июля 1995 года. Он предполагал жесткую вертикаль президентской власти. Изменения в Конституции произошли на референдуме в 2005 году, в связи с чем страна перешла от президентской формы правления к полупрезидентской. В декабре 2015 года была принята новая редакция Основного закона, ознаменовавшая переход к парламентской форме правления. Принятие этой Конституции связывается с необходимостью бессрочного воспроизводства власти со стороны третьего президента страны Сержа Саргсяна, возглавлявшего правящую тогда Республиканскую партию.