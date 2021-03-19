Пятница, 19 Марта 2021 10:56

АрмИнфо.На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил оккупированные территории Республики Арцах, в частности, Гадрутский район и город Шуши, которые перешли под азербайджанский контроль в результате агрессии Азербайджана, осуществленной при непосредственном участии Турции и спонсируемых ею вооруженных террористов.

Об этом говорится в заявлении МИД Армении по части последовательных нарушений Азербайджаном международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных территориях Республики Арцах

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на протяжении всей войны азербайджанские вооруженные силы с явными нарушениями международного гуманитарного права осуществляли массовые преступления, в том числе этнические чистки и военные преступления против армян Арцаха.

"Во время азербайджанской оккупации Гадрутского района некогда процветающие поселения с десятками тысяч армянских жителей были полностью уничтожены, убито многочисленное количество мирных жителей. Международное сообщество, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека и организация Human Rights Watch, выразили свою твердую позицию относительно имевших место в Гадрутском районе с явными нарушениями Женевской конвенции событий, когда была осуществлена расправа над пленными гражданскими лицами", - подчеркунили в МИД Армении.

Вместе с тем официальный Ереван констатировал, что заявления президента Азербайджана в Гадрутском районе раскрывают намерение Баку уничтожить армянские населенные пункты и построить на их месте азербайджанские, что является нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому вынужденно перемещенные лица должны вернуться в свои родные места.

"Это еще раз доказывает, что под азербайджанским контролем армяне Арцаха не могут существовать", - подчеркнули в МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве также указали, что в рамках своей политики этнической чистки Азербайджан предпринимает последовательные шаги, направленные на уничтожение либо присвоение армянского культурного наследия Арцаха.

"Параллельно с физическим разрушением культурных памятников Арцаха, оказавшихся под их контролем, Азербайджан в настоящее время на самом высоком уровне приступил к предосудительной практике фальсификации исторических фактов и отчуждения религиозных и культурных ценностей от армянского народа. Этой цели служат также заявления президента Азербайджана о том, что армянская церковь 17-го века в селе Цакури Гадрутского района является <албанской> и что армянские надписи на стенах <фальшивые>, что тем самым создает благодатную почву для очередного акта вандализма. Примечательно, что на опубликованном видео вышеупомянутая церковь уже подверглась акту вандализма, так как оттуда были удалены религиозные символы.

В этом свете особенно беспокоит факт разрушения церкви Св. Иоанна Крестителя, известной в народе под названием <Канач жам> города Шуши. Примечательно, что церковь была разрушена спустя несколько месяцев после военных действий. Опасения, которые армянская сторона выражала с первых же дней перехода под контроль азербайджанской стороны армянских историко-культурных памятников, фактически становятся реальностью. Эти факты показывают, что заверения Азербайджана о том, что эта страна сохранит христианское историко-культурное наследие и готова сотрудничать с ЮНЕСКО являются абсолютно ложными. В сложившейся ситуации безотлагательный характер принимает срочное вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, с целью спасения все еще не разрушенных памятников.

<Мир>, который будет сформирован на основе разрушения мирных населенных пунктов Арцаха, историко-культурного наследия, уничтожения армянского населения и создания вместо них азербайджанских населенных пунктов, не может быть прочным и продолжительным. Мы продолжим нашу борьбу за справедливый и достойный мир, тесно сотрудничая с международными партнерами", - подытожил официальный Ереван.