Четверг, 18 Марта 2021 21:14

АрмИнфо. Карабах - это боксерская груша, которую Россия использует то против одной, то против другой силы, все зависит от того, какое отношение Москвы к конфликтующим сторонам. Об этом в интервью армянскому журналисту Марку Григоряну сказал азербайджанский политолог, историк, руководитель Департамента конфликтологии Института мира и демократии Ариф Юнусов.

<Для меня было ясно, что это была не столько война, сколько реализация <Плана Лаврова>, - подчеркнул он.

Азербайджанский политолог пояснил, что после апрельской войны 2016 года, появился <План Лаврова>, который должен был заменить Мадридские принципы. <Отличительным было лишь то, что в Мадридских принципах речь шла о вводе международных миротворческих сил, тогда как в <Плане Лаврова> речь шла, соответственно о вводе российских. В переводе на обычный язык - де-факто российская военная база>, - добавил он.

При этом конфликтолог уверен, что Россия останется в регионе больше, чем на 5 лет, как отмечено в договоренностях от 10 ноября. <Когда меня спрашивают, кто победил в Карабахской войне - я отвечаю Россия. Потому что после 1994 года началась геополитическая конфронтация, а мы (армяне и азербайджанцы) остались между Россией и Западом, которые периодически будут меняться местами>, - сказал Юнусов.

Он подчеркнул, что сегодня руками Азербайджана была разгромлена Армения, завтра, руками Армении будет разгромлен Азербайджан, если это понадобиться Москве.