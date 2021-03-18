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АрмИнфо. Республиканская партия Армении представит свою точку по выборам, когда будет объявлено о них. Об этом в беседе со своими сторонниками во дворе суда 18 марта заявил третий президент Армении, глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос о том, какими будут шаги РПА, если будут назначены внеочередные выборы.
Тогда, еще не было объявлено, что они пройдут 20 июня.
"Я не могу сказать ничего конкретного, потому что трудно представить действия нынешних властей. Когда будет решение о проведении внеочередных выборов, тогда мы детально представим свою точку зрения", - сказал он.
При этом Саргсян заверил, что не собирается покидать арену политической борьбы. "Я политические окопы покидать не намерен, я не бегу из окопов. Я доказал это своим жизненным путем. Я могу легко уступить пост, я могу во имя народа Армении, во имя армянского народа отдать власть - но я никогда не покину свой окоп, в котором защищаю армянскую государственность. В этом можете быть уверены", - заявил третий президент.
При этом он добавил, что за эти три года у РПА также были партийные потери, но это лишь закалило, их ряды кристаллизовались, и сегодня сформирована профессиональная и конкурентоспособная команда, которая будем бороться за национальное и сильное государство. Саргсян подчеркнул, что голос РПА был слышим, и таким он останется. "Наши действия будут четкими, взвешенными, скоординированными и честными",
- сказал Саргсян. Он также назвал политизированным, судебный процесс вокруг себя. Затем бывший президент отправился на заседание суда.
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|Омбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике
|Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
|Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
|Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
|Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
|ВОЗ заверил Минздрав Армении в безопасности вакцины AstraZeneca
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|Европарламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе
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|Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций
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|Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей
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