Четверг, 18 Марта 2021 18:22

АрмИнфо.Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никол Пашиняна с коллегой из Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян еще раз поздравил своего коллегу с назначением на пост премьер-министра Грузии и пожелал успехов в выполнении этой важной миссии.

Собеседники выразили обоюдную готовность к продолжению контактов на высоком уровне между двумя странами для продвижения вперед по всем вопросам насыщенной повестки отношений и расширении сотрудничества.

Примечательно, что сегодня в Ереване состоялась и встреча министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна с послом Грузии в РА Георгием Саганелидзе.

На встрече Пилоян коснулся реализации программ в рамках ряда соглашений о сотрудничестве, подписанных между правительствами Армении и Грузии. Он подчеркнул, что из-за эпидемии коронавируса нового типа и навязанной РА войны в 2020 году, реализация проектов в основном была отложена, а в этом году есть необходимость активизировать сотрудничество.

В свою очередь посол Грузии выразил готовность способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего армяно- грузинского сотрудничества.