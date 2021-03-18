Четверг, 18 Марта 2021 16:53

АрмИнфо. Парламентские партии "Процветающая Армении" (ППА) и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после сообщения о проведении 20 июня в республике внеочередных выборов.

Так, глава ППА и руководитель ее парламентской фракции Гагик Царукян на своей странице в Facebook отметил, что еще несколько дней назад заявлял, что для выхода из сложившейся сложнейшей ситуации в стране необходимо как можно скорее сформировать новую власть и новое Правительство.

"Единственный легитимный путь для этого - проведение внеочередных парламентских выборов. Народ своим голосом должен решить, кому доверит следующую власть. В Армении 20 июня состоятся внеочередные парламентские выборы. Желаю армянскому народу мира, Бог нам всем в помощь", - написал Царукян.

В свою очередь руководитель парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян реагируя на новость о проведении внеочередных выборов отметил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и назвал приемлемым проведение выборов 20 июня 2021 года. "В ходе разговора с премьером обсуждался вопрос организации внеочередных парламентских выборов. В ответ на наше требование провести выборы в сжатые сроки премьер-министр предложил обсудить 20 июня как крайний срок проведения выборов. Я отметил, что принципиально проведение выборов в сжатые сроки, не откладывать их до осени или до 2023 года", - написал Марукян.

Сегодня, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с Царукяном, после которых заявил, что 20 июня текущего года в стране состоятся внеочередные парламентские выборы.