Среда, 17 Марта 2021 17:43

АрмИнфо.Посольство Франции в Армении проведет ряд мероприятий, в рамках Дней франкофонии.

Как рассказал 17 марта в Ереване посол Франции в Армении Джонатан Лакот, в этом году Дни Франкофони стартуют 20 марта и продлятся до 13 апреля включительно.

Он напомнил, что прошло уже 3,5 года после того, как Армения приняла у себя 16-ый саммит Международной организации Франкофонии. "Мы все понимаем, что Армения в последний период столкнулась с серьезными вызовами и проходит через серьезные испытания. Но мы также понимаем, что необходимо продолжить праздновать Дни франкофонии. Армения уже на протяжении 10 лет проводит мероприятия в рамках Дней франкофонии", - сказал посол, напомнив о том, что французский - один из немногих языков на котором говорят на всех 5 континентах. При этом Лакот подчеркнул, что французский язык один из наиболее изучаемых по всему миру и все больше людей общаются на нем сегодня.

Армения в этом вопросе не исключение, продолжил дипломат, выразив благодарность армянским властям за усилия по популяризации в стране французского языка.

Дипломат подчеркнул, что важную роль в распространении французского языка в РА играют Французских университет Армении (UFAR) и французская школа имени Анатоля Франса. Посол добавил, что в ряде школ Армении идет углубленное изучение французского языка, и ученики уже со второго класса имеют возможность учить французский. "Мы также работаем над открытием Французского института в доме Азнавура. Мы также рассматриваем возможность углубления взаимодействия с Фондом Азнавура", - сказал посол, выразив убеждение, что Дом Азнавура прекрасная культурная площадка для этого.

Коснувшись мероприятий, которые будут проведены в рамках Дней франкофонии, Лакот сообщил, что безусловно, ключевым мероприятием вновь будет фестиваль французских фильмов, который пройдет с 6 по 13 апреля. "В рамках кинофестиваля будет показано 10 французских фильмов различных жанров с английским и русским тирами. Показ будет в кинотеатре "Москва". Фестиваль стартует 6 апреля с показа фильма "Эдмон" Алекси Михалки", - сказал посол, добавив, что также пройдет фотовыставка - с 23 марта по 8 апреля, концерты французской музыки 24 и 31 марта и ряд других мероприятий, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте посольства Франции в Армении.

Лакот также подчеркнул, что из года в год расширяется круг, с которым посольство взаимодействует для проведения Дней Франкофонии, и в этом году список пополнился компанией из экономического сектора. По его словам, в этом году посольству в проведении мероприятий оказывает содействие "Амунди-АКБА Ассет Менеджмент".

"Армения сделала свой выбор и решила быть рядом с франкофоской семьей. Она выбрала путь по реализации ценностей франкофоской семьи, ключевым из которых является мультикультуризм. Мы польщены тем, что несмотря на то, что у Армении есть свой язык, она изъявляет желание также популяризировать французский язык", - сказал посол

В свою очередь исполнительный директор "Амунди-АКБА Ассет Менеджмент" Жан Мазеджян напомнил, что возглавляемая им компания находится в Армении с 2013 года. "Мы, являясь французско-армянской компанией, позиционируем себя в качестве связующего моста между Арменией и Францией. В этом году наша компания находится рядом с посольством Франции в реализации программ в рамках празднования Дней франкофонии. Мы оказываем деятельность в социальной сфере, оказываем содействие людям, отправляющимся на пенсию. У нашей компании два приоритетных направления деятельности - образование и культура, и по обеим их них мы тесно взаимодействуем с армянской стороной и осуществляем проекты", - сказал Мазеджян, при этом выразив надежду что сотрудничество с посольством Франции будет иметь перманентный характер.