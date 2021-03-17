Среда, 17 Марта 2021 15:30

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вкратце рассказал о своем видении <запоздалых> реформ в сфере образования, науки и культуры. На состоявшемся совещании с руководством Министерства образования, науки, культуры и спорта, глава правительства отметил, что несмотря на то, что реформы в этих областях несколько запаздывают, но правительство намерено их провести в русле коренных концептуальных преобразований.

Как заявил Пашинян, правительство работает над новым законом об образовании и науке с тем, чтобы эти важнейшие сферы поставить на новую институциональную основу. В данном ключе он отметил важность переоценки роли учителей и существенного повышения им заработных плат. Уже в сентябре, в качестве первого шага, по словам премьер-министра, зарплата школьных учителей, успешно прошедших аттестацию, с сентября текущего года повысится на 30-50%. При этом премьер подчеркнул необходимость существенно повысить стандарты преподавания.

Такие же новые современные стандарты должным быть внедрены в учебный процесс в вузах Армении, причем не только с точки зрения содержания и методологии преподавания, но и физической среды. В этом плане Пашинян поделился своей идеей создания близ Еревана большого академического городка, куда можно было бы перевести большинство действующих в армянской столице вузов. Это даст возможность полностью переформатировать учебный и научный процесс, переведя его на современные стандарты. В том числе именно в таких студенческих и научных комплексах-кампусах можно простимулировать студенческий спорт и развивать здоровый образ жизни.

Пашинян также отметил большое значение вопроса, связанного с существенным повышением государственного финансирования науки. Подчеркнув, что правительство делает все возможное для решения этой задачи, премьер подчеркнул важность разработки такой системы финансирования, которая была бы максимально эффективной и приносило большую отдачу.

Говоря о культурной сфере, премьер заметил, что очень часто формирующиеся на культурных площадках идеи и даже штампы никак не соотносятся с тем, что происходит в реальной жизни страны. Этот разрыв часто приводит к диссонансам и кризисным явлениям. <Это несоответствие препятствует движению вперед, нашему развитию, когда в культурном отношении у нас одно понимание, а в реальной жизни - другое>, - отметил Пашинян.