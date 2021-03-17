Среда, 17 Марта 2021 14:19

АрмИнфо. Вопрос обеспечения сохранности культурного наследия был одним из ключевых вопросов, вызывающих беспокойство у Франции как во время обострения нагорно-карабахского конфликта, так и в последующий период. Об этом на вопрос АрмИнфо заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Он напомнил, что сразу после завершения боевых действий, президент Франции Эмманюэль Макрон созвал специальное собрание для обсуждения именно вопросов связанных с обеспечением сохранности культурного наследия.

"Безусловно, мы хотим, чтобы ЮНЕСКО смог приехать в регион и в кратчайшие сроки и эффективно провел исследования. И как заявляла глава ЮНЕСКО, мы очень сожалеем, что эти исследования еще не осуществляются. В любом случае, Франция сделает всё для углубления сотрудничества с Арменией в рамках культурного наследия", - сказал посол.

В этой связи он отметил, что недавно в Армению с этой целью приезжал руководитель Национального центра по культурному наследию Франции Шарль Персонназ. "Цель его визита - оказать содействие Армении по вопросу создания системной базы данных армянского культурного наследия, а также поделиться профессиональными знаниями с соответствующими армянскими структурами, профилирующихся в этой области. Персонназ побывал в Эчмиадзине, Матенадаране, в Национальном музее и ознакомился с экспонатами культурного наследия, которые были вывезены из Нагорного Карабаха во время войны", - сказал дипломат.

Посол еще раз подчеркнул, что в центре внимания армяно-французского сотрудничества в предстоящие годы будет вопрос культурного наследия.

Отметим, что 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.