Среда, 17 Марта 2021 13:36

АрмИнфо.При помощи и подталкивании со стороны Турции Азербайджан сегодня продолжает очевидным образом укреплять свой военный потенциал, сотрудничая в этом со всеми возможными поставщиками вооружений. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель рабочей группы Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Помимо внутренних бенефициаров усиливающейся милитаризации Азербайджана, еще одним важным фактором в пользу подобного накачивания страны вооружениями, вне всяких сомнений, является геополитика. Азербайджан, опять-таки при поддержке Турции, сегодня стремится усилить собственную роль в регионе. И, судя по последним импульсам, в Баку считают, что могут навязывать соседям различные программы силой. О чем говорится совершенно открыто", - заметил он.

Сам факт отсутствия мирного договора между сторонами конфликта в условиях наличия лишь заявления о перемирии, согласно Скакову, уже является угрозой. С учетом же перспективы появления новых противоречий вокруг реализации пунктов заявления о перемирии эта угроза обретает дополнительную силу и значение. И даже на фоне гарантирования безопасности Армении со стороны России, внутренняя ситуация в Армении придает стране еще большую уязвимость.

Отмечая роль России в качестве гаранта безопасности Армении как сдерживающий фактор, российский эксперт, тем не менее, подчеркнул наличие угроз в свете полной непредсказуемости дальнейших сценариев развития ситуации. Еще более усложняет ситуацию, на его взгляд, отсутствие переговоров между Арменией и Азербайджаном. В то время как трехсторонние переговоры с участием России, согласно Скакову, не слишком эффективны.

Меж тем, процессы в регионе Южного Кавказа, согласно оценкам эксперта, уже входят в новую стадию геополитической активности. И новая администрация США, по его прогнозам, очень скоро придаст этим процессам дополнительные обороты. На этом фоне, стабильность и мир требуют подписания окончательного мирного договора и одного перемирия, на его взгляд, здесь уже недостаточно.

"Понятно, что в Армении и теперь уже и в Нагорном Карабахе размещены российские военные. Этим новый статус-кво вокруг Карабаха разительно отличается от предыдущего. И, тем не менее, Армении необходимо серьезно задуматься над укреплением собственной безопасности. И в первую очередь о преодолении внутриполитического кризиса. Этого требует ситуация, существующие и периодически возникающие вызовы и угрозы и сама жизнь", - подытожил российский эксперт.