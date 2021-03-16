Вторник, 16 Марта 2021 18:03

АрмИнфо. Почему Баку нарушает принцип обмена пленных "всех на всех" - потому, что в Азербайджане на государственном уровне проводится армянофобия. Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян в беседе с журналистами после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Ереване.

"Мы не знаем какие цели преследуют Баку, может пытаются расшатать внутриполитическую ситуацию в Армении, ведь это связано с настроениями в обществе. Или просто ненависть к армянам. Есть и иные причины, которые имеют право на жизнь, но пока не хотим о них говорить", - сказал глава МИД НКР.

Бабаян проинформировал, что на встрече обсуждались разные вопросы, касающиеся азербайджано-карабахского конфликта, нынешней ситуации, возможных процессов, связанных с восстановлением. По его словам, особое внимание было обращено на вопросы безопасности.

"То, что делает Азербайджан, не только грубое нарушение человеческих норм, но и международного права. Во-первых, в Азербайджане гораздо больше пленных и заложников, чем он это признает. Во-вторых, на каком основании Азербайджан пытается называть пленных террористами? Чтобы иметь основания, необходимо, чтобы международные организации на месте ознакомились - кто они, террористы или простые люди, ополченцы. Зачем они скрывают данные? Мы же знаем, что пленных больше", - сказал Бабаян, добавив, что действующий председатель ОБСЕ выслушала и записала, что будет предпринято - покажет время.

Комментируя роль МГ ОБСЕ в процессе урегулирования, министр призвал быть реалистами. "Мы придаем значение МГ ОБСЕ и ее работе, встречаемся с действующими председателями. Мы готовы к встречам и обсуждениям, но мы не будем просить и унижаться. Это вытекает из их интересов. Необходимо сохранять формат, проводить такие встречи. О важности МГ и сопредседательства говорилось всегда, всеми главами стран-сопредседателей и сторонами конфликта", - подытожил Давид Бабаян.