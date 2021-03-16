Вторник, 16 Марта 2021 14:52

АрмИнфо. Посольство Франции в Армении приглашает на фотовыставку, проводимую в рамках Дней франкофонии в нашей стране и организованную арт-ансамблем FETART ежегодного французского фестиваля CIRCULATION (S) в сотрудничестве с Национальным центром эстетики Генрика Игитяна.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению посольства Франции в РА, на фотовыставке "Живущие. Пересекающиеся взгляды: французская и армянская современная фотография" будут представлены работы пяти молодых французских и армянских фотографов.

Так, Анн-Софи Оклер, Шарль Тифен, Алекси Пазумян, Сона Мнацаканян, Карен Хачатуров продемонстрируют свои представления о современной Франции и Армении.

"Эта выставка свидетельствует об общности поисков. Дыхание жизни не потеряно в общей атмосфере бушующего кризиса в сфере политики и здравоохранения - оно повсюду как на Востоке, так и на Западе. Единственный девиз - воображать будущее, несмотря ни на что. Всегда жить больше, лучше, иначе - просто выживать несмотря на шторм", - говорится в отрывке текста презентации выставки коллектива FETART.

"Посольство Франции в РА, которое поощряет распространение французского языка и культуры в Армении, стремится предоставить молодым фотографам возможность выразить себя в этих сложных обстоятельствах, вызванных кризисом", - говорится в сообщении диппредставительства.

Выставка будет проходить в период с 23 марта по 18 апреля в Национальном центре эстетики имени Генрика Игитяна (Ереван, ул. Абовяна 13). Вход бесплатный. Выставка будет открыта со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. По пятницам выставка будет открыта до 20:00.

По приглашению посольства Франции в Армении французские фотографы и организаторы выставки прибудут в Армению, чтобы пообщаться со своими армянскими коллегами и организовать профессиональные семинары для молодых армянских фотографов.

Некоторые фотографии также будут выставлены на стене посольства Франции в РА в период прохождения фотовыставки.