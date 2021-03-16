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 Вторник, 16 Марта 2021 14:27
Марианна Мкртчян

Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей

Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей

АрмИнфо.Недопустимо искажение Азербайджаном фактов, представляемых международным организациям по части армянских пленных и военнопленных.

Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян, коснувшись утверждений главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что в Баку больше нет армянских военнопленных, и что оставшиеся лица не могут быть так квалифицированы, поскольку оказались под азербайджанской юрисдикцией после 9 ноября (подписание трехстороннего заявления ред.).

В этой связи Татоян посчитал необходимым обратиться к упомянутым заявлениям Байрамова о военнопленных в деталях:

1. Как до, так и после заявления от 9 ноября, как в настоящее время имеет место продолжающийся вооруженный конфликт (ongoing armed conflict)

Этот вывод следует непосредственно из международного гуманитарного права и означает, что все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны, задержанные в Азербайджане, являются военнопленными, находятся под защитой международного права и должны быть немедленно освобождены и возвращены.

2. Освобождение и возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не <доброй волей> азербайджанских властей.

Это требование применяется в международном праве, независимо от того, закреплено ли оно в конкретных документах по разрешению конфликтов, и должно выполняться без предварительных условий.

3. Поведение и заявления властей Азербайджана указывают как минимум на следующее:

1) искусственно затягивают освобождение и возвращение пленных армянской стороне;

2) злоупотребляют юридическими процедурами и фальсифицируют требования международного права, возбуждая уголовное дело против пленных и применяя лишение свободы в качестве наказания (Специальный доклад Защитника прав человека Армении на конкретных примерах доказывает, что подобная практика грубо нарушает международные требования прав человека).

3) использовать вопрос в политических целях. Речь идет, например, о сообщениях в независимых СМИ о том, что власти Азербайджана

используют вопрос о возвращении пленных для обмена территориями в Арцахе, торга и других политических целей.

4) манипулируют 8-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., касающегося возвращения пленных, увязывая его с другими

пунктами заявления, явно пользуясь преимуществом того факта, что в нем не указана дата выполнения этого обязательства.

5) умышленно постоянно причиняют душевные страдания семьям пленных и пропавших без вести, а также играют с чувствами армянского и

арцахского общества;

6) своим поведением создают общественную напряженность в Армении и Арцахе;

7) не представляют реальное количество пленных армянской стороны, содержащихся в Азербайджане, без каких-либо юридических оснований, что является грубым нарушением требований прав человека.

4. Следовательно, называть любого из армянских военнослужащих и гражданских лиц, захваченных Вооруженными Силами Азербайджана, <террористами> является грубым нарушением международного гуманитарного права и международного права о правах человека в целом.

Это утверждение соответствует требованиям Третьей Женевской конвенции 1949 года.

5. Заявления президента Азербайджана и министра иностранных дел о пленных прямо трехстороннему заявлению от 9 ноября  2020 года.

В частности, исходя из требования 8-ого пункта этого заявления, Республика Армения уже передала Азербайджану двух человек, совершивших преступления в Арцахе и убивших мирных жителей. По тому же принципу Азербайджан передал Армению армян, официально осужденных в этой стране.

Более того, имело место и возвращение пленных после трехстороннего заявления 9 ноября.

6. Таким образом, данное утверждение должно применяться ко всем ситуациям как до, так и после 9 ноября до тех пор, пока существует объективная потребность в защите прав человека и гуманитарного процесса из-за последствий военных действий.

В принципе недопустимо обусловливать вопрос военнопленных только датой трехстороннего заявления.

Еще раз подчеркиваем, что, независимо от даты пленения все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны  имеют статус военнопленных.

7. В дополнение к вышесказанному, достоверные доказательства, собранные офисом Защитника прав человека Республики Армения, подтверждают, что количество пленных выше, чем подтверждено властями Азербайджана. Это также относится к возвращению до 44 пленных в группе, включая тех, кто был захвачен в ходе боевых действий до трехстороннего заявления 9 ноября.

Защитник прав человека зарегистрировал множество случаев, когда, несмотря на доказательства, подтвержденные видео и другими доказательства, власти Азербайджана отрицают факт присутствия людей или затягивают процесс утверждения.

8. Абсолютную актуальность вопроса об освобождении пленных следует также рассматривать в контексте проводимой государством антиармянской политики в Азербайджане, что неоднократно подтверждалось докладами Защитника прав человека Армении, основанными на объективных доказательствах.

Этот факт подтверждается и рядом постановлений Европейского суда по правам человека.

9. Поэтому Защитник прав человека Республики Армения еще раз обращает внимание международного сообщества и особенно международных организаций, уполномоченных защищать права человека, на заявление властей Азербайджана, в данном случае министра иностранных дел.

Он подчеркнул необходимость обеспечения полного выполнение международных гуманитарных требований и требований в области прав человека, а также немедленное освобождение и возвращение армянских пленных без каких-либо предварительных условий. 


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