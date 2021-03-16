Вторник, 16 Марта 2021 12:49

АрмИнфо.Текущая ситуация в регионе находится в центре наших обсуждений. Об этом 16 марта на брифинге в Ереване заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.

При этом она добавила, что бесспорно, ситуация в регионе изменилась поле 9 ноября 2020 года.

Вместе с тем, действующий председатель ОБСЕ приветствовала заявление о перемирии в зоне нагорно-карабахского конфликта и выразила глубокое сожаление в связи с гибелью и ранением людей. При этом Линде выразила убеждение, что реализация трехстороннего заявления от 9 ноября позволит продвигаться по вопросу всеобъемлющего урегулирования конфликта.

В качестве действующего председателя ОБСЕ, Линде подчеркнула важную работу Минской группы и ее личного представителя (Анджея Каспршика­ред.) в поиске долгосрочного и прочного мира.

Вместе с тем Действующий председатель ОБСЕ указала на наличие нерешенных вопросов. "ОБСЕ играет важную роль в поиске прогресса. На этом этапе необходимо проявить уважение к принципам международного права, в том числе и гуманитарного. Необходимо создание атмосферы доверия и доступ на местах. Мы также придает важность продвижении роли женщины", - подчеркнула министр, в этом ключе указав на важность реализации прав женщин в соответствии с резолюцией 1325 СБ ООН с точки зрения вклада в развитие после войны.

Касаясь двусторонних отношений, Линде заявила, что Швеция придает важное значение развитию сотрудничества с Арменией. В этом ключе она констатировала, что эта заинтересованность проявилась в повышении уровня дипломатической представленности и назначении посла-резидента.

"Мы впечатлены демократическими реформами в Армении после 2018 г. Однако, в последние недели все видели, каким может быть хрупким прогресс. В этой связи призываем все стороны решать возникшие вопросы в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ - мирным путем, уважать демократические процессы и верховенство закона ", - подытожила глава МИД Швеции.