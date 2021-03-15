Понедельник, 15 Марта 2021 23:08

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян представил своё видение выхода из кризиса, в котором сегодня оказалась республика.

Так, Тер-Петросян в своем заявлении на сайте iLur.am, констатировал, что сегодня оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян представил три варианта выхода из ситуации: военный переворот; отстранение власти путем общенародного давления, организованного Движением; неприемлемость организации внеочередных выборов действующим премьер-министром Николом Пашиняном.

При этом первый президент Армении считает, что Манукян абсолютную не учел неконституционность первого варианта. По его словам, армия это прекрасно осознавая, несмотря на давление оппозиции, решительно отвергла этот вариант.

Тер-Петросян также скептически отнёсся к возможностям Движения, констатировав, что оно уже кануло в небытие, поскольку время показало, что оно не пользуется поддержкой широких общественных кругов и полностью себя исчерпало.

Вместе с тем, первый президент согласился с Манукяном по части третьего варианта. "Почему? Потому, что премьер и стоящая за ним политическая сила, кроме попытки избежать ответственности за позорный проигрыш в войне, руководствуются не беспокойством об укреплении и усилении государства, а исключительно нескрываемым заблуждением по сохранению собственной власти любой ценой. Так же согласен с утверждениями, что, если действующие власти будут организовывать выборы, они не побрезгуют воспользоваться административным ресурсом, что может привести к очагам напряжённости на всех избирательных участках ", - написал Тер-Петросян, выразив убеждение, что это будут самые позорные выборы в истории Армении.

Исходя из вышесказанного, единственный путь исходящий из интересов премьер-министра, по мнению первого президента РА, это его незамедлительная и добровольная отставка, и при правовых гарантиях безопасности со стороны парламента и его хотя бы временное проживание заграницей. "В этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который своим нейтралитетом сможет обеспечить проведение честных выборов", - заключил Тер-Петросян.