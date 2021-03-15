Понедельник, 15 Марта 2021 16:22

АрмИнфо.На сегодняшний день необходимо понять и четко определить какую страну, какую модель государства мы хотим построить. Об этом в интервью с известным армянским журналистом Марком Григоряном заявил известный российский предприниматель и филантроп, один из основателей Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян.

<Не нужно ждать спасителя. Я понимаю, почему людям нравится модель таких людей, как Царукян, Пашинян, Кочарян, Саргсян, потому что это те лица, которые говорят, что знают, что нужно делать. Однако важным является следующее - какую модель для построения государства мы выберем, и как в этой модели будут взаимодействовать государство, диаспора и институты частного бизнеса>, - подчеркнул он.

В этом ключе Варданян заявил, что его главный посыл заключается в том, что невозможно одному человеку, или государству сделать из Армении процветающую страну. В данном вопросе, по словам предпринимателя, необходимы усилия и готовность каждого заинтересованного в этом человека. Он отметил, что все должны иметь свои роли и обязательства, которые могут быть достаточно жесткими. <Готовы ли мы на уровне государства совершить изменения, которые будут очень болезненными, непростыми, потому что это очень неэффективное государство, что было особо ощутимым в условиях войны, плохо работающее государство, у нас мало международных инвестиций, у нас неконкурентный частный бизнес, очень плохо обстоят дела со стандартами, в том числе экологическими, очень много налогов и т.д.

У нас такой великоармянский шовинизм, неподкрепленный ничем, кроме <хачназаровства>. И мне хочется сказать, ребята, давайте опустимся на землю. Благо, Бог нам дал безумное количество талантов, огромное количество возможностей. Я ощущаю, что 21 век - это век армянства. Потому что мы можем быть первыми, кто объединит государство и сеть армян по всему миру, которые могли бы внести свои знания и компетенции, что сейчас представляет важнейшую стоимость. Это наше уникальное конкурентное преимущество. Но мы этим не пользуемся>, - посетовал он.

В этом плане Варданян подчеркнул, что последняя Арцахская война не оставила никаких шансов. Поэтому, сегодня крайне необходимо реально осознать случившееся, посмотреть на все открытыми глазами, провести анализ ошибок, прийти к выводам и сделать шаг вперед, а не назад.

При этом бизнесмен обозначил, что не стоит наказывать виновных, выяснять кто вор, а кто предатель, делить на <черных и белых>, на карабахцев, ленинаканцев, кяварцев и т.д. <Это любимое занятие. Но сколько можно? У нас есть преимущество. Мы мононациональная страна, в которой мы являемся одновременно армянами, и гражданами Франции, Сирии, России, Америки, что позволяет нам приносить, вбирать в себя культуру разных стран, и менять какие-то корневые точки. Ребята, остановитесь, какое деление на <белых и черных>, сколько можно? Давайте поймем, какую строим Армению, избавимся от иллюзий, проведем анализ ошибок, и поймем, как двигаться вперед>, - призвал он.

По словам Варданяна, сегодня нужно провести инвентаризацию, и понять какие ресурсы имеются, а чего не хватает для того, чтобы двигаться вперед с кем-то вместе, находя партнеров и союзников.

На вопрос, почему российский бизнесмен не хочет стать премьер-министром Армении, он сослался на законодательство страны, к которому относится с уважением: <Закон Армении сделан осознанно так, чтобы диаспоральные армяне, даже родившиеся в Армении, не имели право занимать эту должность. В этом была своя логика. И она может мне нравится или нет, но сегодня это представляет собой закон>. Во-вторых, он обозначил, что совершенно не важна фамилия того, кто придет к власти, подчеркнув в очередной раз в этой связи значимость модели строения государства.

Вместе с тем, он отметил, что никогда не работал в государственных институтах и органах власти. <Я человек, который много строил мостиков межу частным сектором и государством. Я работал и при Роберте Кочаряне, и при Серже Саргсяне, Николе Пашиняне и разных премьер-министрах. И я всегда говорил одну вещь - не я выбирал эту власть, она выбрана народом законно, незаконно, я не имею права вмешиваться. Мне может нравиться, не нравиться. Но как человек, который реализует долгосрочные проекты, я не могу ждать, пока в Армении наступит идеальная картинка, и я буду окружен только честными и приличными людьми. Я работал, и мы делали проекты с нашими партнерами в очень сложной среде, иногда даже кислотной. Но я намного сильнее этого>, - сказал Варданян.