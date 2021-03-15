Понедельник, 15 Марта 2021 14:36

АрмИнфо.Армения в любой момент должна быть готова к новой войне. Об этом 15 марта журналистам в парламенте страны заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

По его словам, в настоящее время никто однозначно не сможет утверждать о возможности возобновления военных действий, но если война начнется, государство предпримет все необходимые меры и действия. "С учетом истории последних 30 лет, Армения должна быть готова к войне каждую секунду. Но сейчас нет необходимости говорить об этом, а тем более, сеять панику ", - заявил замминистра.

Ранее сегодня азербайджанское агентство АПА сообщило о проведении оперативно- тактических учений, проводимым в рамках плана боевой подготовки на 2021-й год. К учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10 тысяч личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно- артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Заметим, что в МИД РФ, комментируя факт проведения учений, отметили, что заинтересованные стороны были заблаговременно оповещены о предстоящих учениях ВС Азербайджана, и они не несут угрозы для регионального мира и безопасности.

Одновременно аналогичные учения с 16 по 20 марта будут проведены и в Армении. В них будут задействованы общевойсковые и специальные подразделения. В учениях примут участие около 7,5 тысячи военных, около 200 ракетных и артиллерийских, 150 противотанковых систем, около 100 единиц бронетехники, 90 единиц средств ПВО. Поддерживать их действия будет также авиация.