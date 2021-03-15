Понедельник, 15 Марта 2021 14:20

АрмИнфо.Вопрос отмены в Армении режима военного положения не получил положительного заключения комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания РА.

Представивший проект решения, депутат от фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян отметил, что документ разработан совместными усилиями двух оппозиционных фракций - "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". По его словам, с учетом поствоенного времени применение режима военного положения становится нонсенсом, и направлено на ограничение политических развитий в стране.

Сохранение режима, продолжил депутат, носит политический подтекст. Депутат напомнил, что режим военного положения был введен после развернутой Азербайджаном крупномасштабной агрессии против Азербайджана. Боевые действия были приостановлены с 10 ноября после заключения трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября прошлого года. Согласно 3 и 5 пунктам этого заявления на линии соприкосновения вооруженных сил сторон и в Лачинском коридоре введены миротворческие силы России численностью в 1960 военнослужащих, 90 единиц бронетехники и 300 автомобилей и спецтехники. Тем самым, как заметил депутат, сохранение режима чрезвычайного положения не соответствует в полном объеме сложившейся ситуации, и нарушает права и свободы граждан. Заявление Генерального штаба стало очередным доказательством сложившейся в стране тяжелой ситуации.

Однако, как заметил председатель комиссии Андранник Кочарян, не исключено, что на основе компромисса между властью и оппозицией будет принято решение о проведении досрочных парламентских выборов,

проведение которых в условиях военного положения практически невозможно. По этой причине при достижении компромисса режим военного положения в стране будет отменен. В этой связи, депутат от власти призвал дождаться данного компромиссного решения.

Аналогичной точки зрения придерживается и депутат Грант Хачатрян, который выразил уверенность в том, что сама власть отменит действие режима военного положения в течение 7-10 дней.

Тем не менее, оппозиционным фракциям предоставлена возможность представить проект решения на пленарном заседании Национального Собрания РА.