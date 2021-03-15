Понедельник, 15 Марта 2021 11:21

АрмИнфо.Открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией может стать исходной точкой для того, чтобы полностью оставить в истории конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Баку готов к этому. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 14 марта действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Это - часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на разных уровнях. Считаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить ее в истории", - сказал Алиев, передает ТАСС.

По мнению Алиева, открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону, придаст динамику региональному сотрудничеству и откроет новые возможности. "Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих областях. Я уже открыто сказал, что Азербайджан готов к этому", - добавил он. Как считает президент Азербайджана, четыре месяца, прошедшие после войны, "демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее".

В свою очередь Линде подчеркнула, что ОБСЕ "рассмотрит, что может сделать, чтобы внести вклад в разрешение конфликта". Она отметила приоритетность в этом контексте международного права, прав человека, гуманитарного права, мира и безопасности.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев. 11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.