Суббота, 13 Марта 2021 15:07

АрмИнфо.Для спасения ситуации в Армении необходимо как можно скорее организовать и провести внеочередные парламентские выборы. Об этом в интервью армянским СМИ заявил председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Он в очередной раз напомнил о той сложной ситуации, в которой оказалась страна из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в результате этого, войны в зоне нагорно-карабахского конфликта и ее негативных последствий: начиная от большого числа жертв и раненых, пропавших без вести, десятков тысяч карабахцев лишившихся крова.

"Население Сюника видит вооруженных азербайджанских солдат. Житель области беспокоится о своей безопасности. Необходимо как можно скорее решить проблемы людей. На сегодняшний день в Армении более 1 млн 700 тыс заемщиков, необходимо оказать помощь этим людям, которые оказались в сложный ситуации из-за экономического кризиса и возросшей безработицы. Сегодняшние власти заявляют, что власть принадлежит народу. Раз так, то нужно предпринимать незамедлительные действия по спасению своих граждан, которые утопают в болоте", - отметил Царукян.

Касаясь вопроса проведения внеочередных парламентских выборов и вопроса о возможных закулисных встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, Царукян отметил, что знает кто тиражирует подобного рода сообщения и какую цель они преследуют. "Если бы я встретился с Пашиняном все бы об этом знали, была бы распространена соответствующая информация", - заверил лидер ППА.

Говоря о парламентских выборах, Царукян сказал, что чем раньше будет сформирована новая власть, новое Правительство, тем раньше будет остановлен кризис, отток населения, будут предприняты шаги по восстановлению экономики.

На уточняющий вопрос, представляет ли он себе проведение внеочередных парламентских выборов при премьерстве Никола Пашиняна, Царукян ответил, что Пашинян должен уйти в отставку, после чего должны состояться досрочные парламентские выборы.

На просьбу дать оценку эффективности деятельности Движения по спасению Родины, Царукян отметил, что несмотря на то, что у всех сил, в ходящих в инициативу разные мнения и позиции, в целом находится общий знаменатель по каждому вопросу и выражается единая позиция. При

этом он считает главным достижением движения тот факт, что обсуждается вопрос проведения досрочных выборов.

При этом глава "Процветающей Армении" подчеркнул, что нельзя допускать деления людей на "белых" и "черных", "своих и чужих", "нынешних" и "прошлых".

Он также сказал, что ППА не будет выдвигать своего кандидата, поскольку не обладает надлежащим количеством голосов, заметив, что их 30% процентов недостаточно, чтобы продвинуть своего кандидата, однако правящий "Мой шаг" обладает таким потенциалом.

Царукян также считает политизированным уголовное дело в его отношении о предвыборных взятках. Он отметил, что ему обвинения были предъявлены после того, как он летом прошлого года заявил о необходимости кардинальных шагов по выходу их экономического кризиса, выразив убеждение, что действующие власти не способны решить насущные проблемы Армении. Глава ППА также указал на необходимость еще большего углубления отношений с Россией, вплоть до подписания нового двустороннего документа.

На вопрос, ведет ли Гагик Царукян диалог с тремя бывшими президентами Армении: Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, глава <Процветающей Армении> дал положительный ответ.

<Конечно, диалог проводится>, - сказал лидер ППА, добавив, что также намерен встретиться с Николом Пашиняном и об этом он уже сообщил своим коллегам из Движения по спасению Родины.

<В ближайшее время эта встреча состоится и все обо всем узнают. Для выхода из создавшейся ситуации необходимо встретиться>,- сказал Царукян.

В ответ на вопрос о том, какая повестка будет в ходе встречи, Царукян отметил, что его точка зрения не изменилась, он продолжает утверждать, что Пашинян должен подать в отставку и должны состояться внеочередные парламентские выборы. <Из дня в день кризис углубляется. Если не провести встречу как вы представляете выход из создавшейся ситуации. Люди пытаются ловить рыбу в мутной воде, я же не собираюсь входить в коалицию с Николом Пашиняном>, - подытожил он.