Суббота, 13 Марта 2021 15:05

АрмИнфо.Lydian Armenia вынуждена отреагировать на очередную нелепость в адрес компании, появившуюся в азербайджанской прессе. Об этом отмечается в сообщении компании.

"Вообще, перспективы эксплуатации Амулсарского месторождения, крупнейшей инвестиционной программы Армении, всегда беспокоили Азербайджан, а программа была в центре внимания азербайджанской прессы. И вот сейчас они распространяют слухи о том, что Lydian Armenia якобы подала заявку на эксплуатацию подконтрольных Азербайджану месторождений Арцаха. Это, конечно, не имеет и никогда не может иметь какой-либо связи с реальностью.

Однако курьезным является то, что некоторые армянские информационные сайты впряглись в распространение Азербайджанской дезинформации о крупном международном инвесторе страны в Армении. Понятно, что Азербайджан возмущают инвестиции в Армении, но тревожит то, что даже после войны в нашей стране еще могут сделать мишенью крупного международного инвестора, игнорируя важность инвестиций для обеспечения безопасности и развития экономики страны", - изложено в сообщении Lydian Armenia.

Отметим, что в начале февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство намерено вернуться к обсуждениям программ в сфере горнорудной отрасли производства, в том числе и к проблеме Амулсарского рудника. Но в данном вопросе необходим будет взвешенный подход, учитывающий все аспекты.

Напомним, что Амулсарское золотоносное месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Осваивает рудник компания Lydian Armenia. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также

294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.