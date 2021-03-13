Суббота, 13 Марта 2021 12:02

АрмИнфо.Руководитель Центра глобализации и региональных исследований, политолог Степан Григорян публично опроверг собственное же заявление в адрес бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, сделанное 30 июля 2018 года.

"Соблюдая решение суда, учитывая, что оно вступило в законную силу, я публично опровергаю сказанное в адрес Юрия Хачатурова в своем интервью телеканалу "А1 +", вышедшее в эфире YouTube-канала 30 июля 2018 г. Свои утверждения о передаче территорий за деньги, недопущении сопротивления врагу и отсутствии на месте во время войны, невыполнении своих служебных обязанностей", - говорится в тексте опровержения Григоряна.

Напомним, что столичный суд ранее постановил обязать Степана Григоряна в течение месяца после вступления в силу решения суда публично опровергнуть заявления сделанные Григоряном в адрес Хачатуров в ходе интервью от 30 июля 2018 года и считающиеся клеветой.

Напомним, что политолог Степан Григорян в одном из своих публичных выступлений комментируя четырехдневную апрельскую войну 2016 года, заявив, что некоторые генералы, в том числе Юрий Хачатуров не были на месте, не вышли на рабочие места в короткие сроки, и даже участвовали в продаже некоторых территорий во время этой войны.

В связи с этими утверждениями Юрий Хачатуров 10 августа 2018 года подал иск в суд с требованием обязать Степана Григоряна выплатить компенсацию и выступить с опровержением в связи с нанесенным его чести и достоинству ущерба, и выиграл судебное разбирательство. Столичный суд обязал Григоряна принести публичные извинения перед Хачатуровым.