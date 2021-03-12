Пятница, 12 Марта 2021 18:29

АрмИнфо. 11 и 12 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развёрнутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российско­азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.