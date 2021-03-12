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АрмИнфо. 11 и 12 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развёрнутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.
Проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российскоазербайджанского и российско-армянского сотрудничества.
|Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента
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|Анкара раскритиковала решение суда Лос-Анджелеса о досрочном освобождении из тюрьмы бойца "АСАЛА" Хампига Сасуняна
|В 2021 году ЮКЖД обновит подвижной состав для пассажирских перевозок
|В Армении подтверждено 818 новых случаев заболевания коронавирусом, 277 человек выздоровели, 4 скончались
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков
|ГНКО: В Армении бушуют метели, многие дороги закрыты
|Главы МИД Армении и ОАЭ наметили направления развития двустороннего сотрудничества
|HALO Trust опровергает слухи о передаче турецкой стороне карт заминированных участков Арцаха
|Министр обороны Армении и Посол Китая в РА обсудили направления развития дальнейшего сотрудничества
|Валентина Матвиенко представлена к почетной медали армянского парламента
|Юрист: Суд принял в производство иск Тирана Хачатряна
|Юрий Джоркаефф обсуждает в Ереване инвестиционные программы по развитию армянского футбола
|ACBA Bank провел ребрендинг
|Впредь в отделениях «Айпост» можно будет приобрести мобильные телефоны
|Если не предпринять экстренных мер, армия заболевших COVID-19 в Армении пополнится 3700 новыми случаями
|Депутат: Правительство Армении решило наказать Защитника прав человека за хорошую работу
|Депутат: Политические силы Армении должны принять приглашение президента РА на встречу
|Министр здравоохранения Армении пока не вакцинировалась против COVID-19, поскольку не относится к группе риска
|Министр: Очевидно, что будет небольшое количество останков погибших , которые невозможно будет идентифицировать
|В Посольстве Армении в РФ состоялась презентация Центра поддержки инвестиций
|Армянский генерал: Вторая военная база в регионе - результат вынужденного реагирования РФ на действия Азербайджана и Турции
|Армен Саркисян с возражениями вернул предложение премьера о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС РА
|Стала известна дата первого заседание суда по иску бывшего заместителя начальника ГШ
|Военный эксперт: Модернизация ВС Армении потребует 5 лет
|СК Армении направил дело в отношении Вазгена Манукяна в Генпрокуратуру
|Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении
|Опрос: Более половины граждан Армении недовольны деятельностью парламента и президента, армия по-прежнему в любимчиках
|Число заболевших коронавирусом в Армении за сутки превысило 700 человек
|Лавров и Чавушоглу обсудили последние события в Нагорном Карабахе
|Ливанская армянка Марал Наджарян вернулась домой из азербайджанского плена
|Вакантную должность начальника ГШ ВС РА временно займет генерал-лейтенант Степан Галстян
|Главы оборонных ведомств России и Армении переговорили по телефону
|Пашинян встретился с командным составом Минобороны
|Румыния предоставит бесплатные места для армянских студентов - Минобразования Армении объявило конкурс
|В Армении грядут снегопады
|Посол: Французский университет в Армении может стать франкоязычным международным университетом на Кавказе
|Левон Тер-Петросян назвал причину взрывоопасной ситуации в Армении
|В 2021 году в Ереване будет посажено 4 тыс. деревьев, 80 тыс. кустов и 300 тыс. цветов
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Туркменистана вручил награды заслуженной спортсменке страны
|Депутат: Партия "Просвещённая Армения" подпишет меморандум о проведении досрочных выборов, если премьер-министр перестанет бороться с армией
|Депутат: Вовлечение вооруженных сил Армении в политические процессы недопустимо
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АВТОТЕХ» в рамках документарного бизнеса
|Состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей мероприятия по выполнению положений соглашения Армения-ЕС
|Артак Давтян представлен на должность начальника генерального штаба вооруженных сил Армении
|Правящая фракция <Мой шаг> выдвинула кандидатуру Гегама Овеяна на пост члена Аудиторской палаты Армении
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