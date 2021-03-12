Пятница, 12 Марта 2021 15:20

АрмИнфо.С учетом наличия целого ряда соответствующих индикаторов в направлении данной тенденции, я ожидаю, что США очень скоро окажут давление на Турцию и Азербайджан. Подобное мнение выразил АрмИнфо и. о. научного руководителя Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик Рубен Сафрастян.

"В случае ужесточения позиции США в отношении Турции в числе подобных индикаторов я бы отметил не только сделку с Россией по приобретению ОТРК С-400, но и поведение Анкары в целом. Можно констатировать, что энное число представителей политической элиты в Вашингтоне уже пришло к выводу о неполном выполнении Турцией собственных обязательств в качестве союзника США", - заметил он.

В этом свете, академик прогнозирует ужесточение администрацией президента Байдена позиции в отношении Анкары в сравнении с позицией администрации Трампа. Причем, данные перспективы уже прекрасно осознают и в самой Анкаре. Свидетельством чего является, вызывающее в Турции оторопь и беспокойство, отсутствие по сей день даже телефонного разговора между Байденом и Эрдоганом.

В свете наличия подобной повестки между Вашингтоном и Анкарой, тюрколог выразил убеждение в возможности позитивных подвижек в американской политике в направлении Армении и Арцаха. По его оценкам, в США, судя по всему, уже принято решение активизировать и кавказское направление внешней политики. Еще одним фактором в пользу подобного разворота в американской политике академик считает более проармянскую позицию и связи с армянскими лоббистскими организациями США демократа Джо Байдена.

"Параллельно я ожидаю ужесточения давления США и на Азербайджан. В первую очередь и в частности в вопросе разрешения все еще удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Мы видим, что в Конгрессе уже появилась соответствующая инициатива. И я лично ожидаю, что все эти импульсы начнут проявляться в полной мере параллельно с ужесточением американской политики в отношении Турции", - подытожил Сафрастян.