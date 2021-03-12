Пятница, 12 Марта 2021 12:32

АрмИнфо.Верховный суд Лос-Анджелеса одобрил условно-досрочный выход из тюрьмы бойца "АСАЛА" Хампига Сасуняна, убившего в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, и приговоренный за это к пожизненному заключению.

Данный вердикт американского суда вызвал гневную реакцию Анкары. МИД Турции выступил с заявлением, в котором подверг критике действия американской стороны.

<Верховный суд округа Лос-Анджелес принял решение освободить Хампига Сасуняна, который убил турецкого генерального консула Кемаля Арыкана, в то время как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не будет обжаловать это решение. Мы решительно осуждаем этот подход, который глубоко ранит честь турецкой нации>, - отметили в МИД Турции констатировав, что решение не было пересмотрено, несмотря на все попытки администрации США его предотвратить. Анкара заверяет, что это решение несовместимо ни с универсальными принципами права, ни с пониманием справедливости.

Хампиг Сасунян был членом Армянской Молодежной Федерации (Armenian Youth Federation) и армянской организации <Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян> (ДжСАГ).

В период с 1973 по 1986 год бойцы за справедливость убили 31 турецкого дипломата по всему миру. Убийства произошли в США, Австрии, Франции, Италии, Испании, Ливане, Греции, Швейцарии, Нидерландах, Канаде, Португалии, Иране и Великобритании.

Отметим, что Хампиг Сасунян был членом организации "ДжСАГ", являющейся союзником "АСАЛА". В 1982 году турецкие спецслужбы убили лидера ДжСАГ Абраама Асчяна и после этого о деятельности ДжСАГ ничего неизвестно, возможно организация взяла новое название - <Армянская революционная армия>.

Хампиг Сасунян, приговоренный к пожизненному заключению без права на обжалование, содержался в тюрьме <Сан-Квентин> штата Калифорния. По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом. Но, из-за усилий МИД Турции в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах американский суд отклонял все ходатайства террориста. 14 декабря 2016 года ходатайство Сасуняна по УДО было удовлетворено судом, после чего Анкара обратилась в апелляционный суд. В итоге губернатор Калифорнии Джерри Браун 12 мая 2017 года аннулировал решение суда первой инстанции по делу Сасуняна.