Четверг, 11 Марта 2021 15:20

АрмИнфо. Правительство Армении решило наказать Защитника прав человека за хорошую работу, лишить его конституционных гарантий финансовой независимости, надеясь взять под контроль его работу. Об этом 11 марта на своей странице в Facebook

написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян, комментируя решения правительства страны, принятые сегодня в порядке не обсуждаемых вопросов.

По словам депутата, конституционная гарантия финансовой независимости Защитника прав человека отменяется. "Ежегодно размер

ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование офиса Омбудмена, его сотрудников, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом предыдущего года. Между тем, исполнительный орган решил сократить объемы финансирования офиса Защитника прав человека", - написал депутат.

Правительство, по словам депутата, решило также нанести удар по ученым и науке. Законодательная гарантия развития науки и

научно-технической деятельности отменяется. Для финансирования научной и научной деятельности предусматривались ассигнования в расходной части государственного бюджета РА каждый год не менее суммы, пропорциональной увеличению доходной части бюджета, но и здесь произойдут существенные изменения.

Правительство намерено нанести удар по учителям и образовательным учреждениям, решив отменить законодательные гарантии финансирования образования. Согласно нынешнему законодательству, государство гарантирует выделение средств на нужды образования в каждом новом учебном году в размере, обеспечивающем его успеваемость. Доля финансирования образования в текущих расходах государственного бюджета не должна быть ниже соответствующего показателя предыдущего бюджетного года, однако и здесь грядут перемены.

"Эти инициативы правительства являются неконституционными, антигосударственными, антинациональными, и если правительство

намерено провести эти законодательные инициативы с участием правящей фракции "Мой шаг", то этот вопрос должен стать предметом

рассмотрения Конституционного суда", - написал Тарон Симонян.