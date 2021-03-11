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 Четверг, 11 Марта 2021 14:03
Давид Степанян

Армянский генерал: Вторая военная база в регионе - результат вынужденного реагирования РФ на действия Азербайджана и Турции

Армянский генерал: Вторая военная база в регионе - результат вынужденного реагирования РФ на действия Азербайджана и Турции

АрмИнфо. 44-х дневная война во многом стала следствием политики действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-начальник Главного штаба ВС Армении, генерал- лейтенант Норат Тер-Григорянц.

"Пашинян практически отказался от решения арцахской проблемы. Не ограничивал людей, работающих против России, и поспособствовал некоторыми своими заявлениями ухудшению армяно-российских отношений. Понятно, что в Баку и Анкаре поспешили использовать подобный подарок и развязать новую войну, которая была остановлена опять-таки Россией", - заметил он.

По оценкам военного, президент Азербайджана Ильхам Алиев все последние годы старался отказаться от переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ и свести ситуацию к войне. И своими действиями администрация Пашиняна и он сам лично лишь поспособствовали азербайджанскому реваншизму. В ответ на что, Москва была просто вынуждена реагировать и продемонстрировать собственные права на влияние в регионе, разместив в нем вторую военную базу.

Комментируя последние угрожающие заявления Алиева в адрес уже

непосредственно Армении, генерал заметил, что адекватное реагирование

на ситуацию по демаркации тех же границ в Сюнике требует от Еревана

масштабной работы. В этом свете, Тер-Григорянц считает недостаточным

действующий формат с участием вице-премьера Мгера Григоряна. По его мнению, в работу необходимо вовлечь МИД и непосредственно главу государства.

"Необходимо относиться к данному вопросу со всей возможной серьезностью, чтобы исключить возможность возникновения каких-либо спорных вопросов по границе даже через 100 лет. Понятно, что турки и азербайджанцы стремятся воспользоваться внутриполитическим хаосом в Армении в собственных целях. Но интересы государства должны преобладать над всем, включая борьбу за власть", - подчеркнул он.

В этом смысле, Баку и Анкара, согласно генералу, явно заинтересованы в сохранении у власти в Армении действующего премьер-министра Пашиняна. В то же время, оставаться Пашиняну на своем посту или же уходить в отставку, согласно Тер-Григорянцу, предстоит решать исключительно армянскому народу. В этом свете, он отметил, что пока что ухода Пашиняна требует лишь часть общества. "В любом случае перспективы Пашиняна как главы государства вопрос его совести и решения народа", - подытожил Тер-Григорянц


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