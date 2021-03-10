Среда, 10 Марта 2021 14:31

АрмИнфо.В вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта США собственным участием и даже активностью в Минской группе ОБСЕ уже не удовлетворятся. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований института <Диалог цивилизаций> Алексей Малашенко.

"С возвращением демократов в Белый дом, американская политика в отношении России возвратится в период легислатуры Барака Обамы. Иными словами, с уходом предпочитающего сосредоточится на нескольких глобальных проблемах Трампа, возврат США в зоны влияния России неминуем. Мы видим, что ситуация уже меняется, а США все чаще заметны в различных точках мира со своими политическими, экономическими и гуманитарными инициативами", - подчеркнул он.

В этом свете, и на кавказском направлении эксперт прогнозирует активизацию Вашингтона с целью восстановления дипломатического процесса по урегулированию карабахского конфликта. В этом деле США будут более тесно работать и с Турцией, преследуя цель полностью взять под контроль турецкую политику и, не исключено, на языке давления. Последнее, согласно Малашенко, позволит одновременно решить несколько проблем, главные из которых сосредоточены на российском и ближневосточном направлении.

С учетом существенной роли, которую в качестве союзника Армении играет на Южном Кавказе Россия, и Турции в качестве союзника Азербайджана, в этом контексте, по мнению эксперта, умещается и данный регион. По его прогнозам, контролируя Анкару, что приведет к воздействию на Москву, активизировавшись в Минской группе, содействуя различными программами разрешению серьезных проблем в зоне карабахского конфликта, США намерены вернуться на Южный Кавказ в самый краткий срок.

"Понятно, что все это предполагается осуществить за счет снижения влияния России. Здесь все предельно ясно и просто. Содействуя укреплению добрососедских отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном, США стремятся ослабить связку Армении с Россией. Президент США имеет огромный опыт работы на евразийском пространстве в целом и в армяно-турецких отношениях, в частности. Таким образом, параллельно с прогнозируемостью ожидаемых процессов можно зафиксировать и то, что они будут весьма сложными", - подытожил Малашенко.